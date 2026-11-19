Знаменитый чемпион, которого на три буквы посылал Пидручный, получил важную должность в МОК, затрагивающую и Украину

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад возглавил координационную комиссию Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке зимних юношеских Олимпийских игр 2028 года. В соревнованиях, за организацию которых будет отвечать комиссия француза, примут участие молодые спортсмены из разных стран, в том числе представители Украины.

О назначении 38-летнего Фуркада сообщила пресс-служба МОК. Его заместителем станет член исполкома организации Кристин Клостер. В состав комиссии также вошли президент Международного союза конькобежцев Ким Джэ Ель и руководитель Национального олимпийского комитета Канады, серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле Триша Смит.

Зимние юношеские Олимпийские игры 2028 года примет итальянский регион Доломитовые Альпы – Вальтеллина. Комиссия будет заниматься координацией подготовки соревнований.

Для Украины имя нового руководителя комиссии МОК хорошо знакомо по публичному конфликту с капитаном национальной сборной по биатлону Дмитрием Пидручным. Разногласия между спортсменами начались весной 2022 года и связаны с позицией Фуркада по вопросу участия российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях.

Первый громкий эпизод произошел в апреле 2022 года. Поводом стало интервью старшего брата французского биатлониста Симона Фуркада российскому телеканалу, в котором тот выступил против отстранения спортсменов из России. По словам Симона, его позицию разделял и Мартен.

Симон Фуркад поддержал Россию

Пидручный, который тогда служил в рядах Национальной гвардии Украины, резко отреагировал на эти заявления в Instagram, отправив братьев вслед за российским военным кораблем. Мартен Фуркад ответил, что сочувствует украинцам и в первые дни полномасштабного вторжения предлагал Пидручному помощь. При этом француз выразил недовольство тем, что его оскорбляют из-за высказываний брата.

Дмитрий Пидручный ответил фр... Развернуть

Украинский биатлонист ответил поговоркой о невозможности усидеть на двух стульях и прекратил личное общение с французом.

В феврале 2023 года противостояние получило продолжение. После вступления в Комиссию спортсменов МОК Фуркад выступил за поиск вариантов возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Пидручный раскритиковал такую позицию и в интервью украинским СМИ предположил, что француз "возможно, отрабатывает российские деньги".

Дмитрий Пидручный. Источник: Instagram Дмитрия Пидручного

В октябре 2025 года Фуркад вновь высказался против продолжительного отстранения российских и белорусских биатлонистов и лыжников. Француз заявил, что ему больно наблюдать за ситуацией, поскольку спортсмены, по его мнению, несут наказание за действия своих руководителей.

Мартен Фуркад

Пидручный ответил публикацией "Каким был, таким и остался", добавив к ней эмодзи клоуна. Позже украинец объяснил свою реакцию тем, что Фуркад, по его мнению, не понимает характера российско-украинской войны и связи российского спорта с государственной пропагандой.

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Мартен Фуркад за карьеру шесть раз становился олимпийским чемпионом и 13 раз выигрывал чемпионат мира. Француз также семь раз побеждал в общем зачете Кубка мира, завоевав рекордные семь больших Хрустальных глобусов.