Знаменитого чемпиона Украины "задушил" россиянин на чемпионате мира по самбо. Видео

Украинский самбист Владислав Руднев потерял сознание во время поединка с россиянином Асланбеком Кодзаевым на чемпионате мира в Ташкенте. Шестикратный чемпион мира не смог продолжить схватку после удушающего приема, а медицинскую помощь ему оказали прямо на ковре.

Инцидент произошел 8 ноября в поединке 1/8 финала соревнований по боевому самбо в весовой категории до 79 кг. Во время борьбы в партере Кодзаев захватил украинца удушающим приемом. Руднев продолжал сопротивляться и не подал сигнал о сдаче, однако через некоторое время потерял сознание.

Схватку немедленно остановили. Одним из первых на ковер выбежал врач сборной России. Вместе с представителем грузинской команды он оказал украинскому спортсмену помощь и привел его в чувство.

Руднева (в красном) привели в чувства. Источник: Кадр из видео

Поражение стало первым для Руднева за много лет. На турнир в Ташкенте 30-летний харьковчанин приехал в статусе шестикратного чемпиона мира по боевому самбо. До этого он завоевывал мировые титулы в 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 и 2025 годах.

Руднев с "золотом" Всемирных игр. Источник: sambo.sport

Кодзаев после победы над украинцем продолжил выступление и добрался до финала. В решающей схватке россиянин одолел армянского самбиста Геворга Азатяна и завоевал "золото" чемпионата мира.

После турнира Руднев обратился к болельщикам и прокомментировал первое за продолжительное время поражение. Спортсмен признал, что ему тяжело переживать случившееся, но заявил о намерении продолжать карьеру.

"Знаете, когда ты не проигрываешь очень много лет, то тут так бам, тебя хоптали. Конечно, это очень сложно. Но еще сложнее подняться", – сказал 30-летний харьковчанин.

Владислав Руднев. Источник: Кадр из видео

Он также напомнил, что остается обычным человеком, который может проигрывать, и подчеркнул необходимость сделать правильные выводы.

"Каждый может проиграть. Я такой же человек, как и вы. Я не какой-то робот, как говорят другие люди", – отметил украинец.

Владислав Руднев является одним из самых титулованных представителей украинского боевого самбо. Помимо шести побед на чемпионатах мира, в его активе четыре титула чемпиона Европы и победы на Всемирных играх.

Владислав Руднев. Источник: .tapology.com

В августе 2025 года на Всемирных играх в китайском Чэнду он выиграл две золотые медали: в личных соревнованиях в категории до 79 кг и командном турнире.

Руднев после победы на Всеми... Источник: sambo.sport Развернуть

Руднев также выступает в смешанных единоборствах. В мае 2026 года на турнире UAE Warriors 71 в Абу-Даби он победил армянского бойца Мартуна Межлумяна удушающим приемом в первом раунде и завоевал чемпионский пояс организации в легком весе.