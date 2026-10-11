Знаменитая украинская теннисистка надела платье с вырезом на груди и произвела фурор в Китае. Фотофакт

Вторая ракетка Украины Марта Костюк вызвала ажиотаж на предтурнирном мероприятии в Ухане в нежно-розовом платье от Miu Miu. Спортсменка выбрала облегающую модель длины миди с выразительным вырезом на груди, дополнив образ черной сумочкой и светлыми мюлями (легкая женская обувь без задника и без ремешка на пятке).

Марта Костюк. Источник: instagram.com/martakostyuk/

Костюк (№10 WTA) приехала в Китай для участия в турнире категории WTA 1000, который пройдет в Ухане с 12 по 18 октября. Украинка получила восьмой номер посева и начнет выступление со второго круга, пропустив стартовый этап.

Для выхода на вечеринку участниц турнира 23-летняя киевлянка выбрала наряд, который особенно подчеркнул ее спортивную фигуру.

Марта Костюк. Источник: instagram.com/martakostyuk/

Образ дополнили лаконичная черная сумочка и светлая обувь с квадратным носком. Фотографии с мероприятия произвели настоящий фурор в соцсетях.

Марта Костюк. Источник: instagram.com/martakostyuk/

Первой соперницей Марты в Ухане станет победительница матча между гречанкой Марией Саккари и хорваткой Донной Векич. В основной сетке турнира также выступит Элина Свитолина, получившая пятый номер посева.

Для Костюк это возвращение на корт после пропуска предыдущих соревнований из-за травмы. В Ухане украинка рассчитывает продолжить выступления в заключительной части сезона, в которой разыгрываются последние рейтинговые очки перед Итоговым турниром WTA Finals.