Знаменитая украинская прыгунья в высоту покинула Украину и нашла новую работу в Грузии. Видео

Наша чемпионка теперь работает в Батуми

Знаменитая украинская легкоатлетка Юлия Чумаченко начала работать персональным тренером в Батуми. Чемпионка Всемирной летней Универсиады проводит занятия в одном из фитнес-центров грузинского города и занимается подготовкой клиентов по нескольким направлениям.

О новом этапе в карьере 32-летней уроженки Николаева стало известно после публикации Fitness Academy Batumi, которую также разместили совместно с личным аккаунтом Чумаченко в социальных сетях.

Чумаченко устроилась на рабо... Источник: https://www.instagram.com/fitness_academy_batumi Развернуть

Согласно сообщению клуба, украинская прыгунья в высоту присоединилась к тренерской команде спортивного комплекса, расположенного в элитном районе Химшиашвили. Это одна из самых развитых, оживленных и востребованных локаций города.

В академии отметили, что Чумаченко использует в работе опыт профессиональной спортсменки и профильное спортивное образование.

Юлия Чумаченко. Источник: instagram.com/julusina/

Она проводит персональные занятия по силовой подготовке, классическому фитнесу, беговым тренировкам и легкой атлетике, а также занимается функциональным тренингом, упражнениями на петлях TRX и программами восстановления после нагрузок.

Юлия Чумаченко. Источник: instagram.com/julusina/

Кроме того, спортсменка консультирует клиентов по вопросам снижения веса и питания. Тренировки доступны на украинском, русском и английском языках.

Юлия Чумаченко. Источник: instagram.com/julusina/

Юлия Чумаченко является одной из самых известных украинских представительниц прыжков в высоту. Главным достижением в ее карьере остается победа на Всемирной летней Универсиаде 2019 года в Неаполе. Тогда она завоевала "золото" с личным рекордом 1,94 метра.

За успех на Универсиаде легкоатлетка была награждена орденом княгини Ольги III степени.

Юлия Чумаченко. Источник: instagram.com/julusina/

В последние годы Чумаченко продолжала выступать на международных соревнованиях. В 2026 году она стала победительницей этапа Всемирного легкоатлетического тура категории Silver в Белграде с результатом 1,90 м. Ранее украинка также поднималась на пьедестал турниров в Чехии, Хорватии, Сербии, Германии, Норвегии, Франции и Финляндии, а в 2023 году выступала на чемпионате мира в Будапеште.

Юлия Чумаченко. Источник: instagram.com/julusina/

Судя по информации фитнес-центра, сейчас спортсменка совмещает спортивный опыт с тренерской деятельностью в Грузии, составляя для клиентов индивидуальные программы подготовки с учетом их целей и уровня физической формы.