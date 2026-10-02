Смирилась: "новая любовница Путина" передумала судиться и-за полного отстранения от турниров по фигурному катанию

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вновь подтвердил, что все еще не получил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на лишение ее так называемого нейтрального статуса. Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал право представительницы РФ выступать на турнирах еще 5 сентября, а та пригрозила организации судом.

В CAS в ответ на запрос пропагандистов из подконтрольного Кремлю информационного агентства РИА "Новости" напомнили, что у Валиевой есть три недели на то, чтобы обжаловать решение ISU. При этом неизвестно, когда именно россиянка получила официальные документы из союза.

Камила Валиева. Источник: Кадр из видео

"Мы можем подтвердить, что в CAS не поступала апелляция от Камилы Валиевой по делу, о котором вы говорите. Срок подачи апелляции составляет 21 день с момента получения оспариваемого решения. Мы не знаем, когда спортсмен узнал о решении", – отметили в CAS.

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

Путин и Валиева. Источник: ТАСС

CAS. Источник: РБК

Сама Валиева впервые прокомментировала санкции. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Камила Валиева на ОИ-2022.

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.