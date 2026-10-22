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Звездного футболиста сборной Украины исключили из состава команды на еврокубок

Александр Чеканов

Малиновский не поможет "Траб...

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Лидер полузащиты сборной Украины Руслан Малиновский не поможет турецкому "Трабзонспору" в основном этапе Лиги конференций. Нашего соотечественника исключили из состава команды после того, как в конце августа он получил травму левого колена.

Эту информацию на пресс-конференции перед поединком против шотландского "Хартс" тренер турецкой команды Томас Райс, информирует портал gunebakis.com.tr. По словам немецкого специалиста, 33-летний украинец сможет вернуться в заявку на еврокубковый турнир лишь в январе, если "Трабзонспор" выйдет в плей-офф.

"Как вы знаете, до окончания текущего этапа чемпионата в Суперлиге невозможно вносить изменения до январского трансферного окна. Думаю, времени еще достаточно. Ведь сейчас только октябрь. Изменения мы можем вносить только в январе. Как вы знаете, мы уже внесли одно изменение, но сделали это из-за длительной травмы. Вместо Руслана Малиновского мы включили в состав Мелиха Кабасакала. Сейчас мы не можем вносить больше изменений", – сказал Райс.

Ожидается, что на восстановление Малиновскому понадобится минимум два месяца. Интересно, что в решающем раунде квалификации Лиги Европы украинец сыграл лишь 13 минут за "Трабзонспор", получив красную карточку в первом же матче в основе.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный помог "Пари Сен-Жермену" победить "Барселону" в Лиге чемпионов.

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