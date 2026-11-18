Звезда "Барселоны" хотел бы отказаться от награды, которую ему вручил Шевченко

Звезда каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль признался, что хотел бы видеть приз лучшего молодого футболиста мира, который ему вручил легендарный Андрей Шевченко, в руках другого игрока. 19-летний вингер после премии "Золотой мяч" отметил, что считает сильнейшим в своей возрастной категории партнера по клубу Пау Кубарси.

Об этом Ламаль заявил в комментарии изданию Marca, поделившись своими впечатлениями от шоу в Лондоне, кторое состоялось в конце октября. Атакующий полузащитник сборной Испании, которой он помог выйти в четвертьфинал Лиги наций, добавил, что рад своему призу, но хотел бы, чтобы Шевченко вручил его Кубарси.

Ламин Ямаль и Рафинья. Источник: ФК "Барселона"

Андрей Шевченко и Ламин Ямаль

"Мне жаль, что моего одноклубника Кубарси не было. Я считаю, что эта награда должна была достаться ему, и обидно, что он не победил. Я благодарен своему клубу и национальной сборной. Буду продолжать работать, чтобы завоевывать командные и личные трофеи. Но на этот раз я хотел бы, чтобы награда досталась Кубарси", – сказал Ямаль.

Напомним, что обладателем "Золотого мяча" 2026 года стал супербомбардир сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн.

Ямаль в сборной Испании. Источник: RFEF

Ламин Ямаль

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре Ламин Ямаль забил гол на 106-й секунде в матче Лиги наций с Англией на легендарном "Уэмбли".