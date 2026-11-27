"От злости. Смеялись, когда читали": гимнаст Ковтун, который отказался от сборной, ответил на критику украинцев
Ковтун отреагировал на хейт...
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Вице-чемпион Олимпийских игр в Париже-2024 Илья Ковтун, который отказался от сборной Украины и сменил спортивное гражданство, признался, что нормально воспринял критику своего решения от соотечественников. После перехода под флаг Хорватии уроженец Черкасс столкнулся с хейтом в социальных сетях, однако не воспринял это агрессивно.
Об этом Ковтун рассказал в интервью YouTube-каналу Sportske novosti, вспоминая свой "трансфер" в стан новой сборной. По словам спортсмена, негативная реакция украинцев была естественной, так как сам уход Ильи из национальной команды накладывался на войну в стране.
Илья Ковтун чс медалью для Хорватии.
Источник: instagram.com/_kovtun_gym_/
"Я нормально воспринял критику и хейт. Много чего писали, но для мсеня это не было проблемой. Это мнение людей, плюс в Украине сейчас тяжелая ситуацию. Кто-то писал от злости, кто-тот от нечего делать... Это нормальная реакция людей, потому что ушел один из лучших гимнастов. Так что, в целом, все нормально. Было каких-то парочка глупостей, мы даже смеялись, когда читали", – признался Ковтун.
Ковтун (крайний слева) в сос...
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Илья Ковтун.
Источник: скриншот видео YouTube-канала Sportske novosti
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До этого гимнаст назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину.
Также Ковтун назвал Хорватию "своей страной" после выступления на чемпионате мира в составе "клетчатых". Позже он эмоционально высказался о наградах за новую сборную.
Ирина Горбачева и Илья Ковту...
Источник: Facebook Ирины Горбачевой
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Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украиныи и переход в хорватскую национальную команду.
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