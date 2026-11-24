Зеленский показал, как играет с Мадяром в волейбол. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром посетил лицей имени Лайоша Кошута в Берегово Закарпатской области. Во время визита политики пообщались с учениками и преподавателями, а также поучаствовали в небольшом волейбольном матче с детьми.

Лицей имени Лайоша Кошута имеет более чем столетнюю историю. Сейчас там учатся свыше 500 детей, в том числе в инклюзивных классах. Преподавание ведется на венгерском языке, при этом школьники также изучают украинский и английский.

Зеленский отметил, что аналогичная возможность предусмотрена и для украинских детей в Будапеште, где работает школа с обучением на родном языке.

"Такое взаимное уважение важно для наших отношений, и оно должно быть основой всего нашего сотрудничества", – написал президент у себя в соцсетях под видео.

Мадяр и Зеленский после волейбола. Источник: Кадр из видео

По словам Зеленского, несмотря на войну, учебное заведение продолжает развиваться. В лицее обновляют классы, а ученики имеют возможность полноценно учиться, заниматься спортом и развиваться.

Президент также поблагодарил педагогов за их работу и участников волейбольной встречи за игру.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 24 ноября, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прибыл на Закарпатье для переговоров с Зеленским и встречи с представителями венгерской общины. Это первый визит главы венгерского правительства в регион с 2015 года и первая поездка Мадьяра в Украину после вступления в должность премьера.

Встреча Зеленского с Мадяром. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

В Ужгороде Зеленский и Мадьяр почтили память погибших украинских защитников на Холме славы, возложив цветы к могилам воинов.

В ходе переговоров стороны достигли договоренностей по вопросам энергетики, инфраструктуры и политического сотрудничества. Отдельно Мадьяр сообщил о существенном прогрессе по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.