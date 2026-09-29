Сборной Украины пришлось "пожертвовать" биатлонистками из-за проблем с финансированием

Федерации биатлона Украины пришлось скорректировать подготовку женской сборной к новому сезону из-за нехватки средств. По информации Biathlonnews, что октябрьский сбор в Германии, который должен начаться 4 октября, будет проводиться за счет финансирования IBU. При этом выделенных средств хватит только на 15 членов команды. Остальные спортсменки будут работать на сборе в Сянках.

Об изменениях в плане подготовки национальной команды Федерация биатлона Украины сообщила в комментарии Tribuna.com. В организации пояснили, что ситуация связана с общими финансовыми трудностями, которые затронули украинский спорт.

До Оберхофа поїдуть лише 15 спортсменок

По информации федерации, после решения правительства бюджетные средства направляются на первоочередные расходы, среди которых оборона, пенсионные выплаты и заработная плата работников бюджетной сферы. В связи с этим спортивные федерации вынуждены искать дополнительные источники финансирования для обеспечения подготовки спортсменов.

В ФБУ отметили, что ежегодно привлекают внебюджетные средства, включая спонсорскую поддержку, а также участвуют в программах помощи Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, летом новым старшим тренером женской сборной Украины по биатлону была назначена Оксана Хвостенко. Кубок мира сезона-2026/27 стартует 26 ноября.