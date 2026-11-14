Сборная Украины по футболу сенсационно обыграла Италию и выиграла группу в отборе на чемпионат Европы U19. Видео

Юношеская сборная Украины по футболу (U-19) одержала победу над Италией во втором туре квалификации чемпионата Европы 2027 года. Матч 14 ноября в итальянском Фано завершился со счетом 1:0, а шесть набранных очков позволили команде Олега Лужного досрочно обеспечить себе первое место в группе A6.

Украина победила Италию

Хозяева поля с первых минут завладели территориальным преимуществом и чаще контролировали мяч, однако украинская команда надежно действовала в обороне и сумела воспользоваться своим шансом.

Украина была сильнее Италии

Единственный гол был забит на 19-й минуте. Нападающий "Чикаго Файр" Виталий Глют перехватил мяч в центральной части поля и организовал быструю атаку, выведя Александра Дедова из "Карпат" один на один с голкипером. Форвард украинской команды точно пробил по воротам и открыл счет.

После перерыва итальянцы продолжили искать возможности для взятия ворот, но изменить результат хозяевам не удалось. Украина сохранила минимальное преимущество до финального свистка.

Эта победа стала для подопечных Лужного второй в нынешнем отборочном турнире. В первом матче украинцы обыграли Израиль со счетом 3:2, причем два решающих мяча были забиты в концовке встречи.

Украина выиграла матч у Италии

Таким образом, после двух туров сборная Украины набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в квартете. Италия и Израиль имеют по три балла, у Румынии очков пока нет.

Турнирная таблица

Заключительный матч группового этапа украинская команда проведет 17 ноября против Румынии. Независимо от его результата, первое место в квартете уже останется за сборной Украины.

В третий раунд квалификации выйдут три лучшие команды группы. Жеребьевка заключительного этапа отбора запланирована на 10 декабря 2026 года, матчи пройдут весной 2027-го. Победители семи отборочных групп получат путевки в финальную часть чемпионата Европы, которая состоится в Чехии.