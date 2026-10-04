Сборная Украины потеряла ключевого футболиста перед матчем с Венгрией в Лиге наций
Ближайшая игра запланирована на 5 октября
У сборной Украины возникли серьезные кадровые проблему перед очередным матчем Лиги наций. Один из ключевых футболистов "желто-синих" Георгий Судаков не сможет помочь своей сборной в поединке против Венгрии.
Полузащитник лиссабонской "Бенфики" и лидер украинской команды травмировался во втором тайме встречи с Северной Ирландии. Эпизод произошел на 64-й минуте после жесткого подката со стороны Броди Спенсера.
После столкновения Судаков долго находился на газоне, где ему оказывали медицинскую помощь.
Судакову пытались оказать медпомощь на поле.
Источник: аbola.pt
Несмотря на дискомфорт, футболист попытался продолжить матч, однако уже на 68-й минуте тренерский штаб был вынужден провести замену. Поле украинец покидал с заметной хромотой, опираясь на защитника Николая Матвиенко.
Судаков получил травму.
Источник: Кадр из видео
По данным португальских медиа, игрок испытывал сильную боль в области правой пятки. Предварительное обследование указывает на возможное растяжение связок правого голеностопного сустава.
Судаков покинул сборную Украины.
Источник: уаф
В ближайшее время хавбек пройдет дополнительную диагностику, которая позволит установить точный характер повреждения и сроки восстановления. Футболист уже досрочно покинул расположение сборной и возвращается в Лиссабон для дальнейшего лечения под контролем медицинского штаба "Бенфики".
Из-за травмы Судаков пропустит матч Лиги наций между Украиной и Венгрией, Где бесплатно смотреть футбол Украина – Венгрия. Расписание трансляций Лиги наций.
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