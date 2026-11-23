Сборная Украины внесла изменение в состав перед матчами ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу начинает подготовку к матчам второго этапа квалификации чемпионата мира-2027. Команда собралась 23 ноября в Порту.

У команды будут две тренировки – 24 и 25 ноября. Утром 26 ноября, в день игры, запланирована утренняя тренировка, после которой сборная сыграет с Португалией.

Сборной в матчах ноябрьского окна не поможет форвард Андрей Войналович, который не успел восстановиться после травмы. К команде присоединился капитан национальной сборной Денис Лукашов

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Максим Шульга ("Реал", Испания), Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Егор Сушкин ("Харьковские Соколы", Украина), Илья Тыртышник ("Эсперия Олимпия", Италия), Денис Лукашов (без клуба), Алексей Соловьев ("Харьковские Соколы", Украина), Александр Липовой (без клуба), Александр Кобзистый (без клуба), Артем Ковалев ("Орду", Азербайджан), Вячеслав Бобров ("Сталь Острув", Польша), Даниил Шелист ("Овьедо", Испания), Ростислав Новицкий ("Динамо", Румыния), Дмитрий Скапинцев ("Лейма Корунья", Испания).

Денис Лукашов. Источник: ФИБА

Первый матч ноябрьского окна сборная Украины проведет 26 ноября на выезде против Португалии. Начало – в 21:00 по киевскому времени. 29 ноября украинская команда сыграет номинально домашний поединок против Черногории в Риге, старт – в 18:30 (билеты здесь). Трансляцию матчей смотрите на "Киевстар ТВ" и "Суспильне Спорт".