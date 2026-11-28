Сборная Украины проиграла 3 минуты Гренландии в эстафете Кубка мира по биатлону. Какое место у нашей сборной на финише

Сборная Украины финишировала на 18-м месте в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Украинский дуэт Александра Меркушина/Антон Дудченко уступил победителям более трех минут, а неожиданным открытием гонки стала команда Гренландии, занявшая пятую позицию.

Результаты гонки

Уже после стартового этапа украинская команда оказалась на 18-й позиции. Меркушина использовала четыре дополнительных патрона на двух огневых рубежах и передала эстафету с отставанием 37,2 секунды от лидера.

Дудченко на своем первом этапе отработал значительно точнее. Украинец ограничился одним запасным патроном, благодаря чему поднял команду на три позиции. После второй передачи Украина занимала 15-е место, уступая лидерам 1 минуту 9,2 секунды.

Однако на третьем этапе ситуация для нашей сборной ухудшилась. Меркушина допустила пять промахов, использовала все три дополнительных патрона и отправилась на два штрафных круга. В результате Украина опустилась на 18-е место, а отставание от лидирующей команды увеличилось до 2 минут 7,7 секунды.

Антон Дудченко

На заключительном этапе Дудченко допустил один промах, использовав один запасной патрон. Существенно изменить положение украинской сборной ему не удалось. На финише наша команда сохранила 18-ю строчку с результатом на 3 минуты 10,6 секунды хуже победителей.

Победу в одиночной смешанной эстафете одержала сборная Швеции с результатом 36 минут 25,3 секунды. Второе место заняла Германия, уступившая 2,9 секунды, третьей стала Франция с отставанием 5,3 секунды.

Гонку выиграла Швеция

Главной неожиданностью гонки стало выступление Гренландии. Ее представители финишировали пятыми, проиграв шведам всего 15 секунд. При этом команда использовала лишь один дополнительный патрон за всю гонку и не заработала ни одного штрафного круга.

До финиша добрались 23 из 26 стартовавших сборных. Три команды, в том числе Великобритания и Казахстан, были сняты с дистанции как круговые.