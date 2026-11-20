Сборная Украины попала под ограничение УЕФА на жеребьевке отбора Евро-2028, в котором объявили 5 запрещенных матчей

Сборная Украины по футболу попала в третью корзину при жеребьевке квалификационного раунда чемпионата Европы 2028 года. Это исключило встречи с 11 другими участниками отборочного турнира. Однако из-за специального решения "сине-желтые" также оказались среди девяти команд, поединки которых запрещены.

Речь идет о противостоянии укаринцев с представителями Беларуси. Об этом Европейский футбольный союз (УЕФА) напомнил на своем официальном сайте, обнародовав полную процедуры жеребьевки отбора Евро-2028, которая состоится 6 декабря в североирландском Белфасте.

Сборная Украины по футболу

Корзины отбора Евро-2028. Источник: Football Meets Data

УЕФА сослался на свое решение от мая 2022 года, когда решил разводить команды из Украина и Беларуси, так как наши сосели стали соучастниками вторжения России. Также в квалификации к первенству не сыграют друг с другом Испания и Гибралтар, Косово и Сербия, Косово и Босния и Герцеговина, а также Армения и Азербайджан.

Все ограничения связаны с политической напраженностью между странами и их статуса их отдельных территорий. Из отборочного турнира Евро-2028 была исключена Россия.

Тренер сборной Украины Андреа Мальдера

Сборная Беларуси по футболу. Источник: АБФФ

Напомним, что 54 команды будут разбиты на 12 групп по четыре и пять сборных. Победители групп, а также восемь лучшх вторых мест получат прямые путевки на турнир. Еще четыре путевки определят в плей-офф.