Сборная России по футболу выигрывала 3:1 у Нигерии, но опозорилась на последних минутах. Видео

Сборная России по футболу упустила победу над Нигерией в товарищеском матче в Нижнем Новгороде. В концовке встречи команда Валерия Карпина вела 3:1, но позволила сопернику дважды забить и завершила игру со счетом 3:3.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Россияне контролировали ход матча, однако после третьего гола не смогли сохранить преимущество. На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание после рикошета от Матвея Кисляка.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Главная развязка произошла уже в добавленное время. На 90+4-й минуте Акор Адамс замкнул фланговую передачу Абубакара и сравнял счет, окончательно лишив российскую сборную победы.

После финального свистка болельщики в комментариях резко раскритиковали команду. Многие пользователи обратили внимание на провал в концовке и действия игроков обороны.

"Выигрывали 3:1 и начали катать вату, получите и распишитесь", – написал один из комментаторов.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Другой болельщик заявил: "Это называется довы*бывались. Разбирали без шансов эту Нигерию. Отдали выигрышный матч. Просто бросили играть".

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Отдельная критика досталась голкиперу Александру Максименко.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

"Кто обманул Максименко и сказал, что он голкипер и у него это получается. Заберите свои слова обратно!!!" – написал один из пользователей.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Другой комментатор призвал Карпина больше не вызывать Максименко в сборную, а еще один назвал вратаря "мешком".

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Критиковали пользователи и игру других футболистов. Недовольство вызвала и тактика команды в концовке. Один из болельщиков обратил внимание на высокий блок сборной России в последние минуты и написал, что после потерь мяча нигерийцы получали пространство для атак.

Ничья с Нигерией стала третьим и заключительным матчем сборной России на осеннем тренировочном сборе. До этого команда Карпина победила Иран со счетом 2:0 и Намибию со счетом 6:0.