Захарова заявила о "несмываемом позоре" Канады после отказать пускать сборную России на ЧМ по хоккею U-19

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметилась очередной порцией бреда после решения властей Канады отказаться российских хоккеистам во въезде в страну для участия в молодежном чемпионате мира. Представительница страны-агрессорка пожаловалась на премьера Марка Карни, которому предрекла "несмываемый позор".

Об этом Захарова в патриотичном угаре заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина выразила нелепое мнение о том, что отсутствие на турнире сборной России навредит самим канадцам.

Путин играет в хоккей.

Премьер-министр Канады Марк... Источник: CPAC Развернуть

"Ожидать какой-то моральной рефлексии от таких людей, как Марк Карни, бессмысленно. Его ничуть не заботит абсолютная незаконность его решений, которые, безусловно, будут иметь последствия как для мирового спорта, так и для Канады. Столь грубое, бесцеремонное, хамское нарушение скажется на возможностях Канады принять мировое первенство в будущем. Ради своей националистической личинки, русофобии Карни готов поставить под удар миллионы болельщиков, лишить свою родину принимать чемпионаты мира в будущем, покрыть свою страну несмываемым позором", – сказала Захарова.

Мария Захарова. Источник: Пресс-служба МИД РФ

Накануне сам Путин впервые прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) не допускать РФ к молодежному ЧМ-2027. До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал действия IIHF. Это произошло после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение IIHF об отстранении российских сборных от международных соревнований и постановил вернуть их в турниры.

Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.

Позже стало известно, что два судьи, рассматривавших дело, посещали Москву. Затем IIHF подала апелляцию на решение CAS.

Кроме того, европейские федерации объявили массовый протест против допуска РФ, пригрозив бойкотировать матчи с ними. В свою очередь Канада не выдала российским хоккеистам визы для въезда в страну, где и пройдет молодежный ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.