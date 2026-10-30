Блог | Забил Яшину с 40 метров: легенда "Динамо" Биба рассказал о встрече с Пеле и самом ярком голе в карьере

Если бы среди футбольных болельщиков старшего поколения провели опрос о том, кого они считают одним из самых популярных игроков киевского "Динамо" своего времени, уверен, многие назвали бы Андрея Бибу, которого с любовью звали Бибоном.

Великолепное видение поля делало Андрея главным организатором атак. Прекрасная техника и умение отдавать точные передачи сочетались у него с сильным ударом с дальней дистанции и умением подключаться к атакам в штрафной площадке, что нередко завершалось его собственными голами. В свое время Биба был душой команды и ее капитаном.

Я много лет знаком с Андреем Бибой и многое знаю о нем. Работая спортивным журналистом на телевидении, радио и в газетах, я не раз брал у него интервью и сохранил эти записи. Предлагаю вашему вниманию ответы Андрея Андреевича на пять вопросов, заданных в разные годы.

А нынешнему поколению болельщиков хочу представить визитную карточку знаменитого футболиста, заслуженного мастера спорта Андрея Бибы.

* * *

Родился в 1937 году. В 1957-м, когда он выступал за команду Республиканской футбольной школы молодежи, тренер "Динамо" Олег Ошенков пригласил его в свою команду. В составе киевлян Биба играл на протяжении десяти лет.

В чемпионатах СССР он провел 248 матчей и забил 69 мячей. Трижды становился чемпионом страны – в 1961, 1966 и 1967 годах. Серебряный призер чемпионатов СССР 1960 и 1965 годов. Обладатель Кубка СССР 1964 и 1966 годов. Привлекался в первую и олимпийскую сборные СССР.

* * *

– Андрей Андреевич, несомненно, три золотые осени в составе "Динамо" – память для вас. Но особенно памятна, наверняка, первая, чемпионская, в 1961 году?

– Конечно! "Динамо" впервые прервало 25-летнюю гегемонию московских клубов в чемпионатах страны. Наша досрочная победа была заслуженной. "Динамо" было сильнее своих соперников. В Киеве у нас собралась великолепная команда: Олег Макаров, Витя Каневский – наш капитан, Валера Лобановский, Йожеф Сабо, Вася Турянчик, Олег Базилевич, Толя Сучков, Юра Войнов, Коля Кольцов, Валя Трояновский, Володя Щегольков, Витя Серебряников, Игорь Зайцев. У каждого из них билось динамовское сердце. Я счастлив, что был игроком этой команды.

– В 1966 году вы стали лучшим футболистом страны. Ожидали такого признания?

– Не ожидал такого признания. В том чемпионском сезоне мы на девять очков опередили серебряного призера – СКА из Ростова-на-Дону. Выиграли и Кубок СССР.

Игралось мне легко в средней линии вместе с Сабо, Медвидем, Серебряниковым, Мунтяном. Я забил десять мячей. Как-то наш тренер Виктор Александрович Маслов сказал: "Покажите мне вашу полузащиту, и я скажу вам все о вашей команде". Что ж, у нас была очень сильная полузащита. А лучшим я стал благодаря своим великолепным партнерам.

– Разбег, удар – и мяч в воротах. Андрей Андреевич, вы не раз портили настроение голкиперам. Какой из забитых мячей особенно ярко отложился в вашей памяти?

– Каждый мяч, который я забил, – частичка футбольной жизни. Помню многие свои голы. Как говорил Маслов, "гол – это маленькое чудо". Особенно запомнился киевский матч 1965 года против московского "Динамо". Арбитр назначил штрафной удар в ворота гостей. До ворот было метров сорок. Москвичи начали выстраивать стенку. Я спросил своего приятеля Игоря Численко: "Число, зачем стенку выстраиваете? Я с такого расстояния не добью". В ответ Численко сказал, что, возможно, сам он стенку и не выстраивал бы, но так распорядился Лев Яшин.

Сначала я решил навесить мяч в штрафную площадку. Затем подумал: а почему бы не попытаться пробить? Разбежался чуть ли не с центра поля и приложился к мячу от души. Случается же такое! Мяч по какой-то непонятной траектории залетел прямо в "девятку". Отчаянный прыжок Яшина не спас его команду. Что творилось на трибунах – не описать!

Мы победили со счетом 1:0, а по итогам чемпионата стали серебряными призерами, отстав на одно очко от московского "Торпедо".

– В историю вы вошли и как автор первого гола киевского "Динамо" в еврокубках. Помните тот мяч, забитый 2 сентября 1965 года в ворота североирландского "Колрейна"?

– Конечно! В дебютном для нас матче Кубка обладателей Кубков мы забили скромному "Колрейну" шесть мячей. Первый гол, который я забил, вошел в историю, потому что это был самый первый динамовский мяч в еврокубковых турнирах. В ответном матче в Киеве мы забили еще четыре мяча в ворота гостей из Северной Ирландии.

– В 1965 году сборная СССР встречалась в Москве со сборной Бразилии. Вы называли Пеле "игроком от Бога". Что осталось в памяти от той встречи?

– На память об этом матче у меня остался автограф "Короля футбола". Мечтал заполучить футболку Пеле, но я был далеко не единственным, кто хотел получить футболку с десятым номером бразильцев. Прозвучал финальный свисток, а я оказался далеко от Пеле.

На послематчевом банкете в ресторане "Метрополь" мы сидели друг напротив друга. Ничего подходящего для автографа у меня под руками не нашлось. Тогда я попросил Пеле расписаться на двух десятирублевых купюрах. Он любезно согласился. Так у меня и осталась память о встрече с великим футболистом.

Бибон – навсегда в истории "Динамо"

В 33 года Андрей Биба завершил выступления за киевское "Динамо", но с футболом не расстался. После ухода из столичного клуба он играл за другие команды, а затем посвятил себя тренерской и селекционной работе.

Для болельщиков, заставших его игру, Биба навсегда остался не просто выдающимся полузащитником. Он был капитаном, организатором атак и человеком, вокруг которого объединялась команда.

Его имя связано с первым чемпионством "Динамо" в советской истории, с яркими победами середины 1960-х и с первым еврокубковым голом киевлян. А воспоминания самого Андрея Андреевича позволяют увидеть за этими достижениями живого человека – скромного, преданного футболу и благодарного своим партнерам. Таким и запомнился Бибон – один из тех, кто создавал историю великого клуба.