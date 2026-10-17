Забарный забил гол, перевернул матч и помог ПСЖ добыть победу в чемпионате Франции. Видео

Украинский защитник Илья Забарный забил первый мяч в сезоне 2026/27 и помог ПСЖ обыграть "Страсбур" в выездном матче седьмого тура чемпионата Франции. Парижане уступали в счете, но после гола футболиста сборной Украины сравняли результат и забили еще два мяча, победив со счетом 3:1.

Илья Забарный

"Страсбур" открыл счет на 17-й минуте. Джованни Рейна поразил ворота гостей и вывел хозяев вперед.

ПСЖ отыгрался на 77-й минуте. Усман Дембеле прострелил с правого фланга в штрафную площадь, где Забарный остался без опеки защитников. Украинец находился во вратарской и в одно касание отправил мяч в сетку, сделав счет 1:1.

После этого парижане забили еще дважды. На 88-й минуте отличился Дембеле, а на 90+3-й минуте Дезире Дуэ установил окончательный счет встречи.

Для Забарного этот гол стал первым в сезоне 2026/27 и вторым за время выступлений в ПСЖ. Украинец перешел во французский клуб летом 2025 года.

Забарный забил гол. Источник: Кадр из видео

ПСЖ стал первым клубом в европейской карьере защитника, за который он забил более одного мяча. До перехода в Париж Забарный выступал за киевское "Динамо" и английский "Борнмут", забив по одному голу за каждый из этих клубов.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья свой первый гол за ПСЖ забил в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Осера" в сентябре 2025 года.