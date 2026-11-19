"За пропаганду": легенда спорта оценил слова первой ракетки России в адрес Свитолиной

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек критически высказался о российской теннисистке Мирре Андреевой после ее слов в финале Итогового турнира. Олимпийский чемпион Нагано-98 подчеркнул, что представительница РФ после матча с украинкой Элиной Свитолиной ни слова не сказала о вторждении своекй страны в Украину.

Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двкратный обладатель Кубка Стэнли возложил на руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) ответственность за то, что российские спортсменки продолжают продвигать войну.

Мирра Андреева в украинских цветах.

Украинские болельщики напомн... Источник: УАФ Развернуть

"Российская теннисистка не произнесла ни слова, чтобы осудить империалистическую войну, которую ведет Россия, или чудовищные преступления, совершенные ее страной. Теперь ей предстоит всю оставшуюся жизнь жить с осознанием того, что из-за ее участия в этом турнире погибли и были покалечены люди. WTA и страна, в которой проходил турнир, несут полную ответственность за участие в нем российской гражданки Андреевой, а также за масштабную пропаганду империалистической войны, которую ведет Россия", – подчеркнул Гашек.

Андреева после финала Итогового турнира обратилась к Свитолиной со словами о ее грандиозных успехах на корте после рожэдения дочери. А один из испанских журналистов набросился с критикой на нашу теннисистку.

Доминик Гашек. Источник: X/Twitter Доминика Гашека

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