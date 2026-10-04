С массовой дракой. Сборная Индонезии добыла "самую невероятную победу в истории футбола". Видео

Сборная Индонезии вышла в финал Кубка Юго-Восточной Азии благодаря фантастической развязке в заключительном туре группового этапа. Для этого команде понадобились два гола в компенсированное время, массовая потасовка на поле и разгром Бангладеш со счетом 9:2.

Одним из главных героев турнира стал 19-летний нападающий Митчелл Бейкер, оформивший пента-трик в решающем матче. Его команда еще до перерыва практически сняла вопросы о победителе встречи, отправившись в раздевалку при счете 6:1.

Митчелл Бейкер

Бейкер отличился на 11-й, 20-й, 37-й и 42-й минутах. Еще по мячу в первом тайме забили Ризки Ридхо и Джастин Хабнер. Единственный гол Бангладеш до перерыва записал на свой счет Шахрияр Эмон.

Однако главные события произошли уже после 90-й минуты. Индонезии было недостаточно просто победить. Команда вела заочную борьбу с Малайзией за первое место в группе и путевку в финал. В параллельной встрече малайзийцы разгромили Сингапур со счетом 6:0 и после финального свистка уже считали задачу выполненной.

На 90-й минуте Люк Викери сделал счет 7:1, но уже через минуту Фархаан Али Вахид сократил отставание до 7:2. После этого между футболистами вспыхнула массовая стычка. Главному арбитру матча Насрулло Кабирову пришлось вмешиваться и разнимать игроков.

Из-за задержки судья добавил семь минут вместо первоначально предусмотренных двух. Именно это время в итоге оказалось решающим для судьбы группы.

На шестой компенсированной минуте защитник Кевин Дикс забил восьмой мяч Индонезии.

А спустя всего 37 секунд Бейкер отправил в ворота соперника девятый мяч и оформил свой пятый гол в матче.

Победа со счетом 9:2 позволила Индонезии догнать Малайзию по очкам. Обе команды завершили групповой этап с семью баллами и одинаковой разницей мячей +9. Судьбу первого места определило количество забитых голов: индонезийцы отличились 11 раз против девяти у соперника.

В результате именно сборная Индонезии получила путевку в финал турнира, где поборется за "золото" с Таиландом. Малайзия сыграет матч за "бронзу". В сети эту победу успели окрестить "самой фантастической в истории футбола".