С 38 метров в свои ворота. В чемпионате Украины забит "самый невероятный автогол в истории футзала". Видео

Необычный автогол произошел в матче чемпионата Украины по футзалу с участием ивано-франковского "Урагана". 18-летний Станислав Шклярук отправил мяч в собственные ворота ударом примерно с 38 метров, причем случилось это 14 ноября, в день его рождения.

Станислав Шклярук. Источник: ФК Ураган

Эпизод произошел во время матча в Хмельницком против местного "Сокола". К тому моменту "Ураган" уже значительно уступал в счете и использовал тактику с пятью полевыми игроками. В этой расстановке участвовал и Шклярук.

Автогол был забит с 38 метров. Источник: Кадр из видео

Получив мяч в районе штрафной площадки соперника, футзалист попытался выполнить передачу назад на своего вратаря Илью Приходько. Однако пас оказался настолько сильным и неточным, что мяч покатился через всю площадку в сторону пустых ворот "Урагана".

В соцсетях этот удар уже успели окрестить "самым невероятным автоголом в истории украинского футзала".

Станислав Шклярук забив автогол

Приходько бросился за мячом, но не успел его остановить. Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу "Сокола".