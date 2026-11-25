"Ему лучше вернуться": чемпион мира сообщил о проблемах Усика

Немецкий чемпион мира в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) поддержал решение Александра Усика (25-0, 16 КО) спуститься на дивизион ниже. По словам обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) наш соотечественник всегда испытывал проблемы с набором массы.

Об этом Кабайел заявил в интервью журналистам издания Boxing Scene. По словам 35-летнего боксера из Леверкузена, Усик принял идеальное решение вернуться в весовую категория, которая является для него естественной, ведь для супертяжелого дивизиона он слишком маленький.

Усик и Чисора с бургерами. Источник: Instagram Александра Усика

Агит Кабайел

"Думаю, у Усика есть проблема с весом. В супертяжелом весе мой естественный вес составляет около 118 кг, а во время тренировочного лагеря я сбрасываю девять ккилограмм. А Усику, чтобы выйти на бой, приходится специально есть, чтобы набрать массу. Это действительно серьезная проблема: ты должен тяжело тренироваться и при этом заставлять себя есть. Поэтому, на мой взгляд, ему лучше вернуться в тяжелый вес", – сказал Кабайел.

НАпомним, наш соотечественник анонсировал смену дивизиона и назвал американца Давида Бенавидеса (32-0, 25 КО) идеальным для себя соперником. В ответ тот дерзко отреагировал на этот вызов.

Александр Усик и Агит Кабайел.

Давид Бенавидес

Как сообщал OBOZ.UA, искукксственный интеллект сделал прогноз на бой Александра Усика и Давида Беневидеса.