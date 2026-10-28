"Ей становилось хуже": Монфис сделал новое заявление о разводе со Свитолиной, рассказав о ее "внутренних демонах"

Французский теннисист Гаэль Монфис признался, что переживает тяжелый психологический период на фоне развода с украинкой Элиной Свитолиной. 40-летний парижанин отметил, что наша соотечественница также столкнулась с серьезными проблемами, которые и подтолкнули ее к решению о расставании с мужем.

Об этом Монфис откровенно рассказала во время прямого эфира на платформе Twitch, пишет издание L'Equipe. Бывшая шестая ракетка мира также призвал поклонников с понимание отнестись к решению двух спортсменов, ведь они испытывают такие же эмоции и чувства, как и все люди вокруг.

Гаэль Монфис. Источник: Instagram Гаэля Монфиса

"Сейчас я не могу тренироваться так, как хочу, и психологически я не в лучшей форме – не буду притворяться. Я меньше тренируюсь, хуже питаюсь. Ситуация была сложной, все развивалось очень стремительно. Элина – потрясающий человек, люди этого просто не осознают. У нее свои чувства, свои внутренние демоны. Мы по-прежнему очень близки, у нас есть маленькая дочь. Не хочу вдаваться в подробности нашей личной жизни, но мы пробовали многое, ей становилось хуже. Мне важно, чтобы люди помнили: мы – обычные люди, у нас есть свои проблемы, и мы не всегда можем контролировать все, что происходит в нашей жизни", – сказал Монфис.

Элина Свитолина рассталась с Монфисом. Источник: instagram.com/elisvitolina/

До этого француз принял решение досрочно завершить карьеру на фоне развода со Свитолиной. Однако позже Гаэль изменил свою позицию.

Ранее Свитолина призвала болельщиков не искать виновных, а также выразила полную поддержку мужу. Также наша теннисистка снялась с турнира в японском Токио.

Элина Свитолина вышла замуж... Источник: Instagram Юлиана Свитолина Развернуть

Монфис с Элиной и их дочкой Скай. Источник: Instagram Гаэля Монфиса

Напомним, Элина и Гаэль начали встречаться в 2019 году. Через два года они объявили о разрыве отношений, однако позже вновь стали парой. 16 июля 2021-го украинка и француз сыграли свадьбу, а уже в октябре-2023 у них родилась дочь Скай.