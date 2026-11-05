Единственный футболист в истории! Криштиану Роналду установил уникальный рекорд

За 23 года выступлений за По...

5 ноября Криштиану Роналду официально объявил о завершении международной карьеры, поставив точку в 23-летнем выступлении за сборную Португалии. В честь этого события знаменитое футбольное статистическое агентство OptaJoe опубликовало данные об уникальном достижении 41-летнего нападающего, которого не удалось повторить ни одному другому футболисту в истории.

Роналду стал единственным игроком, которому удалось забить не менее 10 мячей как в финальных турнирах чемпионатов мира, так и на чемпионатах Европы. На его счету 11 голов на мундиалях и еще 14 на Евро.

Таким образом, португалец является обладателем рекорда результативности сразу на двух крупнейших международных футбольных соревнованиях. По количеству забитых мячей на чемпионатах Европы он также занимает первое место в истории турнира. Ближайший преследователь Роналду, француз Мишель Платини, отличился девять раз.

На мировых первенствах португалец выступал шесть раз: в 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годах. Он стал первым футболистом, которому удалось забить на шести разных чемпионатах мира. После трех голов на турнире 2026 года его общий показатель достиг 11 мячей.

Роналду установил исторический рекорд на ЧМ. Источник: ФІФА

За 23 года выступлений за Португалию нападающий провел 234 матча и забил 146 голов. Оба показателя являются мировыми рекордами среди футболистов мужских сборных.

Достижения Криштиану Роналду

На чемпионатах Европы Роналду играл с 2004 по 2024 год, приняв участие в шести финальных турнирах. Свои 14 голов он забил на пяти из них, а на Евро-2024 не смог отличиться ни разу.

Роналду забил пенальти в ворота Хорватии.

Как сообщал OBOZ.UA, Роналду заработает $300 млн за сезон 2026/27, включая зарплату в саудовском "Аль-Насре" и доходы за пределами футбола. По оценке Forbes, португалец четвертый год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, опережая Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Совокупный доход десяти самы... Развернуть

Отметим, что в конце сентября вокруг Криштиану разгорелся громкий конфликт в сборной Португалии после того, как капитан команды не получил игрового времени в матче Лиги наций против Норвегии.