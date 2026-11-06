Ярмоленко разорвет контракт с "Динамо": медиа раскрыли планы футболиста
Ярмоленко завершит карьеру в "Динамо"
Легендарный полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко намерен завершить карьеру уже во время зимней паузы. 37-летний футболист осуществил свою мечту, став лучшим бомбардиров в истории чемпионатов Украины, и теперь не видит смысла продолжать выступления за "бело-синих".
Об этом в своем Telegram-канале написал известный журналист и инсайдер Игорь Бурбас. По его словам, Ярмоленко досрочно прервет действие своего контракта с "Динамо", который рассчитан до лета будущего года, чтобы повесить бутсы на гвоздь и уйти из профессионального спорта.
Андрей Ярмоленко.
Источник: ФК "Динамо" Киев
Ярмоленко переписал историю УПЛ.
Источник: ФК "Динамо" Киев
"Насколько мне известно, Ярмоленко будет продолжать играть до зимнего перерыва. После завершения первой части чемпионата Андрей, скорее всего, повесит бутсы на гвоздь", – сообщил Бурбас.
Напомним, Ярмоленко забил 125-й гол в ворота криворожского "Кривбасса" и стал лучшим бомбардиром в истории национального первенства, опередив знаменитого форварда "Динамо" Максима Шацких. В том же матче Андрей получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил, за что был дисквалифицирован на несколько игр.
Ярмоленко получил красную ка...
Источник: скриншот видео УПЛ ТВ
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Матвей Пономаренко и Андрей Ярмоленко.
Источник: ФК "Динамо" Киев
Как сообщал OBOZ.UA, перед матчем с "Шахтером" киевское "Динамо" обыграло в меньшинстве криворожский "Кривбасс".
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