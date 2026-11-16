Ярмоленко получил новую роль в "Динамо"

Лучший бомбардир в истории чемпионатов Украины Андрей Ярмоленко готовится к завершению карьеры и работе в структуре киевского "Динамо". 37-летний футболист должен уйти из профессионального спорта уже нынешней зимой после чего приступить к исполнению обязанностей в руководстве столичного клуба.

Об этом в эфире YouTube-канала известного телеведущего и комментатора Игоря Цыганыка рассказал бывший игрок "Динамо" и национальной команды Денис Бойко. По его словам, президент "бело-синих" Игорь Суркис предложил Ярмоленко пост спортивного директора и тот уже начинает готовиться к работе на новой должности после игровой карьеры.

Андрей Ярмоленко. Источник: ФК "Динамо" Киев

Игорь Суркис. Источник: ФК "Динамо" Киев

"Ярмоленко пока продолжает выступать на поле, однако постепенно берет на себя функции спортивного директора. Он уже вовлечен во внутренние дела команды. Спортивный директор – это не только привезти или увезти игроков. Этот человек заходит в раздевлку, общается с футболистами. И, конечно, тренер должен получать поддержку, от такого человека, как Ярмоленко", – сказал Бойко.

Отметим, что Ярмоленко досрочно разорвет контракт игрока с "Динамо". Соглашение действует до конца сезона, однако Андрей решил поставить точку в карьере.

Денис Бойко

Ярмоленко переписал историю УПЛ. Источник: ФК "Динамо" Киев

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера ответил на вопрос о роли Андрея Ярмоленко в национальной команде.