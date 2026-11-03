"Если вы заговорили о нем..." Тренер ПСЖ дал категоричный ответ на вопрос о футболисте сборной Украины перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высоко оценил прогресс защитника сборной Украины Ильи Забарнорго, отметив повышение его роли в команде. Испанский специалист подчеркнул, что в своем втором сезоне во французском клубе наш соотечественник стал лучше понимать его философию и требования.

Об этом Энрике заявил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с "Вильярреалом", пишет издание Le Parisien. Отвечая на отдельный вопрос о прогрессе своего украинского подопечного, испанский специалист добавил, что рассчитывает на дальнейший прогресс Забарного, ведь на данный момент ему лишь 24 года.

Футболисты ПСЖ перед матчем

Илья Забарный (в центре)

"Думаю, заметен прогресс каждого игрока, и это позитивный момент. Забарный – очень молодой футболист, у которого при этом уже большой опыт; мы уверены в его мастерстве. Он умеет обороняться, не нарушая правил. Первый год всегда дается непросто, но если вы заговорили о нем и его втором сезоне, значит, вы увидели, как он прибавил. Он играет важную роль, но, надеюсь, станет для нас еще более значимым игроком", – сказал Энрике.

Добавим, что матч "Вильярреал" – ПСЖ состоится во вторник, 3 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет увидеть на канале "Megogo Футбол 5".

Луис Энрике

Илья Забарный стал игроком ПСЖ до 2030 года. Источник: ФК ПСЖ

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный помог французскому ПСЖ победить "Барселону" в матче Лиги чемпионов.