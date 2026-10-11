"Если бы вы не знали, кто такой Трамп..." Майк Тайсон сделал неожиданное признание про президента США. Видео

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, что голосовал за Дональда Трампа и лично помогал ему получать голоса избирателей. В интервью Пирсу Моргану спортсмен объяснил, за что уважает американского президента, и заявил, что тот заслуживает признания за то, как справлялся с финансовыми трудностями, судебными разбирательствами и публичными обвинениями.

Тайсон знаком с Трампом несколько десятилетий. Отвечая на вопрос о том, верил ли он, что его давний знакомый дважды станет президентом США, боксер подтвердил, что не сомневался в такой возможности.

"Да, могу, потому что я голосовал за него. Я агитировал за него на улицах, помогал собирать голоса. Да, я в это верил", – заявил Тайсон.

Спортсмен также подчеркнул, что гордится Трампом и считает, что его путь заслуживает уважения. При этом боксер обратил внимание на финансовые проблемы политика, заявив, что тот столкнулся с банкротством и большими долгами.

"Я им очень горжусь. Каждый должен гордиться тем, какого положения он достиг. Он начинал с банкротства. Знаете, когда он баллотировался в президенты, он был банкротом", – сказал Тайсон.

Майк Тайсон. Источник: Кадр из видео

Затем боксер упомянул налоговые задолженности Трампа и заявил, что тот прошел через серьезные испытания. В частности, Тайсон затронул обвинения в сексуальном насилии, с которыми сталкивался американский президент.

"Если бы вы не знали, кто такой Дональд Трамп, и не знали его имени, вы бы подумали, что он чернокожий", – заявил Тайсон.

Он пояснил, что считает способность Трампа справляться с трудностями достойной уважения. По словам спортсмена, многие люди на месте политика могли бы не выдержать подобного давления.

Трамп и Тайсон

"Обычно люди через такое не проходят. Обычно у них случается нервный срыв. Но он справился. И уже за одно это все должны его уважать", – сказал боксер.

Тайсон добавил, что уважение к Трампу не должно зависеть от личного отношения к нему или расовой принадлежности человека. По его мнению, заслуживает внимания прежде всего то, как политик проходил через судебные разбирательства и другие трудности.

Отдельно спортсмен высказался о реакции Трампа на покушение в июле 2024 года. Тогда во время предвыборного митинга в Пенсильвании пуля задела ухо политика, а один из зрителей погиб. Тайсон заявил, что поведение Трампа после ранения продемонстрировало его решительность.

"То, как Трамп отреагировал на то, что его чуть не убили, показало, что у него стальные яйца. Когда он снова поднялся и закричал: "Боритесь, боритесь!", я подумал, что именно этот момент принес ему победу на последних выборах. Он показал, что он, черт возьми, настоящий президент", – заявил Тайсон.

Момент после покушения на Трампа. Источник: Gene J. Puskar

Боксер также прокомментировал манеру Трампа делать резкие заявления. По мнению Тайсона, люди, которые не боятся провокационных высказываний, чаще остаются в памяти окружающих.

"Если судить по истории, запоминают именно тех, кто говорит провокационные вещи. Если ты такого не говоришь, тебя не запомнят", – отметил спортсмен.

В ходе интервью Тайсон затронул и культуру отмены, при которой публичных людей подвергают общественному осуждению за их слова или поступки. Он выразил уверенность, что такая практика не сохранится надолго, поскольку люди не станут ее терпеть.

Кроме того, в беседе спортсмен провел параллель между собой и легендарным баскетболистом Майклом Джорданом. Тайсон отметил, что обоих объединяло стремление стать лучшими в своем виде спорта.

Тайсон сделал откровенное признание. Источник: Кадр из видео

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