"Как можно не вызвать?" Назван футболист, которого Мальдера несправедливо отцепил от сборной Украины

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец выразил недоумение из-за отказа тренера сборной Украины Андреа Мальдеры вызвать в команду вратаря Андрея Лунина на ноябрьские матчи Лиги наций. По его словам, голкипер мадридского "Реала" демонстрирует высочайший класс, когда выходит на поле в составе своего клуба.

Об этом Кравец заявил в эфире своего YouTube-канала. Экс-футболист национальной команды подчеркнул, что несмотря на отсутствие стабильной игровой практики, Лунин является сменщиком одного из лучших вратарей мира Тибо Куртуа и постоянно прогрессирует.

Лунин в матче с "Ман Сити". Источник: ФК "Реал" Мадрид

Сборная Украины по футболу

"Вопрос в том, почему нет Лунина. Он выходит на Класико против "Барселоны" в основном составе. Я не понимаю, как вратаря, который сидит на скамейке запасных у Куртуа, можно не вызвать в сборную. На мой взгляд, он заслуживает вызова. Я думаю, что любой футболист хочет приехать в сборную. Я раньше ездил сломанным, с переломами, но мне очень хотелось", – сказал Кравец.

Напомним, что 14 ноября украинская команда сыграет на выезде с Северной Ирландией, которой проиграла в "домашнем" матче 0:3. "Сине-желтые" отстают от британцев на четыре очка в турнирной таблице. После этого 17-го подопечные Мальдеры примут Грузию.

Артем Кравец. Источник: скриншот видео YouTube-канала Артема Кравца

Главный тренер сборной Андреа Мальдера. Источник: УАФ

Как сообщал OBOZ.UA, Андреа Мальдера был вынужден изменить состав сборной Украины после матча "Шахтера" и "Динамо" в Премьер-лиги.