"Я счастлив снова..." Ломаченко, выехавший из Украины, нарушил молчание и сделал официальное объявление

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объявил о возвращении в профессиональный бокс. Украинец подписал многолетнее соглашение о сотрудничестве с американской промоутерской компанией Top Rank и планирует провести первый бой в начале 2027 года.

Василий Ломаченко возобновил карьеру. Источник: instagram.com/toprank/

Ломаченко, приостановив профессиональную карьеру боксера в июне 2025 года и уехавший с семьей в Пуєрто-Рико, сообщил, что решение вернуться на ринг связано с его желанием осуществить еще одну спортивную мечту. 38-летний боксер намерен выступать во втором полулегком весе и побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко. Источник: instagram.com/toprank/

"Бог работает загадочными путями. Я думал, что больше никогда не выйду на боксерский ринг. Но у нашего Господа Иисуса Христа были другие планы на меня. Я счастлив снова жить этой боксерской жизнью. Благодарен всем, кто вновь стал частью этого пути", – цитирует Top Rank Василия.

Отдельно украинец поблагодарил своего менеджера Эгиса Климаса, который продолжал верить в его возвращение даже после объявления о завершении карьеры.

"Особое уважение и благодарность Эгису, который, несмотря на мою твердую уверенность в том, что моя боксерская карьера завершена, никогда не переставал верить, что мы снова выйдем на ринг. Он проделал огромную работу и приложил немало усилий, чтобы вернуть нас в борьбу", – добавил боксер.

Ломаченко и Климас. Источник: ringside24.com

Соглашение с Top Rank предусматривает многолетнее совместное продвижение Ломаченко через его новую компанию Loma Power Promotions. С этой американской организацией украинец сотрудничал на протяжении всей профессиональной карьеры, начавшейся в 2013 году.

Василий Ломаченко и глава Top Rank Боб Арум. Источник: instagram.com/toprank/

Глава Top Rank Боб Арум назвал Ломаченко одним из самых талантливых боксеров, с которыми ему доводилось работать. По его словам, украинец по-прежнему настроен стать абсолютным чемпионом, а во втором полулегком весе есть немало сильных соперников для организации крупных поединков.

Менеджер боксера Эгис Климас также подтвердил, что у его подопечного осталась нереализованная цель. Он заявил, что никогда не переставал верить в Ломаченко и рассчитывает, что возвращение принесет радость его команде и болельщикам.

За профессиональную карьеру Ломаченко провел 21 поединок, одержал 18 побед, потерпел три поражения и 12 раз завершал бои нокаутом. Украинец установил рекорд, завоевав чемпионский пояс уже в третьем профессиональном бою.

Василий Ломаченко. Источник: instagram.com/toprank/

К своему 12-му поединку он успел стать чемпионом мира в полулегком, втором полулегком и легком весах. В мае 2018 года Ломаченко завоевал титул в легкой категории, остановив Хорхе Линареса.

До перехода в профессиональный бокс украинец провел 397 любительских поединков, в которых одержал 396 побед. Он дважды становился олимпийским чемпионом и выигрывал чемпионаты мира.

"Я счастлив снова..." Ломаче... Источник: instagram.com/youngkingzfoundation/ Развернуть

В мае 2023 года Ломаченко проиграл Девину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В мае 2024-го украинец победил Джорджа Камбососа-младшего и завоевал пояс IBF, с которым впоследствии завершил карьеру.

Мигель Котто, Оскар Коллазо... Источник: Miguel Cotto Promotions Развернуть

Теперь Ломаченко намерен вернуться в профессиональный бокс. Его первый поединок после перерыва запланирован на начало 2027 года.