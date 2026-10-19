"Я вам не скажу": Ярмоленко прокомментировал фиаско "Динамо", которое привело к отставке главного тренера

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко признал закономерность поражения команды от житомирского "Полесья" в 9-м туре Премьер-лиги Украины. Опытный полузащитник подчеркнул, что на сегодняшний день уровень игры "бело-синих" не соответствует ожиданиям и целям клуба.

Об этом Ярмоленко заявил в интервью официальному сайту "Динамо". По его словам, в поединке против "Полесья" футболисты "Динамо" не смогли создать острых моментов у ворот соперников, несмотря на то, что житомирская команда с пятой минуты играла в меньшинстве.

"Динамо" в большинстве проиграло "Полесью". Источник: ФК "Полесье"

Андрей Ярмоленко. Источник: ФК "Динамо" Киев

"О чем мы говорили в раздевалке, я вам не скажу. А что касается самого матча, то считаю, что все сложилось закономерно. Одна команда хотела победить, а другая, возможно, тоже стремилась к этому, но не смогла найти ключи к обороне "Полесья". Поэтому считаю, что результат справедливый, а победа "Полесья" – заслуженная, поздравляю их. Условия были одинаковыми для обеих команд. Думаю, это поражение должно стать для нас определенным толчком. Нужно быть честными с собой и с болельщиками: сейчас мы находимся не на том уровне, на котором должны быть", – сказал Ярмоленко.

Напомним, что после поражения в Житомире киевское "Динамо" объявило об отставке главного тренера Игоря Костюка и назвало его временного преемника.

"Полесье" забило три гола "Динамо". Источник: ФК "Полесье"

Игорь Костюк. Источник: ФК "Динамо" Киев

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких дал согласие стать новым тренером команды. Также возглавить столичный клуб хотел бывший наставник сборной Румынии.