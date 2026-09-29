"Я повторяю!" Мальдера ответил на вопрос о главной проблеме сборной Украины в матче с Грузией
Мальдера оценил матч с Грузией
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера признал, что его команде не хватало остроты в матче второго тура Лиги наций с Грузией (0:0). Итальянский специалист отметил, что его подопечные были не настолько эмоциональны, как в поединке против Венгрии на старте турнира.
Об этом Мальдера заявил на послематчевой пресс-конференции, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник "сине-желтых" также добавил, что в действиях его команды было много технического брака, а это приводило к опасным моментам у ворот Анатолия Трубина.
Мальдера з гравцями збірної України
Андреа Мальдера
Источник: УАФ
"У нас не было опасных моментов. Соперник очень низко садился в пять защитников и сузил глубину для нас. Нам нужно было чисто играть с технической точки зрения. Были моменты, когда мы приближались к штрафной. И, к сожалению, нам не хватало последнего паса. В первом тайме мы слишком часто играли вертикально, но я повторяю: каждый матч разный. Даже с тактической точки зрения это был довольно сложный матч. С эмоциональной точки зрения – тоже. Самое важное, что команда отреагировала и игроки боролись на поле", – сказал Мальдера.
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Источник: УЄФА
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