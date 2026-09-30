"Я к ним стремлюсь". Магучих приехала в Днепр и сделала откровенное признание про свою карьеру. Видео

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих посетила Днепр, где встретилась со студентами Университета таможенного дела и финансов. Во время общения украинская легкоатлетка призналась, что несмотря на уже завоеванные титулы, продолжает ставить перед собой новые цели и нацелена на рекорды.

Ярослава Магучіх приїхала до Дніпра Источник: Кадр із відео

Во время встречи со студентами одной из главных тем ожидаемо стал спорт. Легкоатлетке задали вопрос о том, что чувствует человек, который уже выиграл практически все самые престижные соревнования в своей дисциплине.

Магучих отметила, что гордится тем, как сложилась ее карьера, однако не считает ее (карьеру) завершенной с точки зрения достижений.

"Конечно, я очень горжусь тем, что смогла пройти этот путь и сделать это. Но на самом деле еще есть много рекордов, которые нужно побить. Поэтому цели еще есть, и я к ним стремлюсь", – заявила украинка.

Визит спортсменки начался с посещения выставки украинской художницы Анжелики Слезко под названием "Свет в сердце", которая открылась в художественной галерее университета. Магучих рассказала, что давно знакома с художницей и высоко ценит ее творчество.

По словам чемпионки, искусство помогает по-новому воспринимать эмоции и внутренние переживания человека.

"Для меня искусство – это тот шарм, когда ты приходишь, смотришь на картины и пытаешься понять сначала художника, а потом уже самого себя, свои чувства и эмоции", – сказала Магучих.

Магучіх зустрілася зі студентами в Дніпрі Источник: Кадр із відео

Представители университета подчеркнули, что пример Магучих имеет особое значение для молодежи. По их словам, достижения спортсменки показывают, что даже в сложных условиях украинские атлеты способны добиваться результатов мирового уровня и представлять страну на международной арене.

Ярослава Магучіх Источник: Кадр із відео

Напомним, в сентябре Магучих стала обладательницей "серебра" финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Украинка преодолела планку на высоте 1,99 м, уступив только австралийке Николе Олислагерс Паттерсон, которая взяла 2,01 м. Также в нынешнем сезоне Ярослава выиграла Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште и подтвердила статус одной из сильнейших прыгуний в высоту современности.