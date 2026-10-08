World Gymnastics приняла новое решение по России

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) расширил возможность применения исключений для российских и белорусских спортсменов на соревнованиях под эгидой организации. Теперь ограничения, установленные местными властями, могут учитываться независимо от того, когда был утвержден турнир.

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В мае 2026 года Исполком принял решение снять все ограничения с российских и белорусских атлетов, сославшись на принцип равного отношения к участникам независимо от их национальности, а также на фундаментальные ценности спорта. Организация заявила о необходимости обеспечить спортсменам полноценное представительство на соревнованиях.

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В июле World Gymnastics отдельно разъяснила порядок применения майского решения. Тогда стало понятно, что на некоторых турнирах его полная реализация невозможна из-за обязательных требований и ограничений, действующих в странах проведения соревнований.

В новом решении Исполком подтвердил, что в принципе российским и белорусским спортсменам должно быть предоставлено полное представительство на всех соревнованиях, санкционированных World Gymnastics. При этом предусмотрена возможность исключений в отдельных случаях.

Российские гимнастки

Такие исключения допускаются, если решения или ограничения местных властей не позволяют полностью применить стандартные правила организации. Теперь это положение распространяется и на соревнования, которые были распределены после майского решения.

Российская спортивная гимнас... Развернуть

Таким образом, дата назначения турнира больше не является условием для применения исключений. World Gymnastics оставила за собой возможность учитывать требования властей страны проведения каждого конкретного соревнования.