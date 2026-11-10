World Athletics ужесточила нормативы отбора на Олимпиаду-2028. Проходит ли Магучих

World Athletics изменила систему квалификации легкоатлетов на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Теперь выполнение олимпийского норматива не гарантирует спортсмену участия в соревнованиях: часть мест будут распределять исключительно по мировому рейтингу.

При этом в женских прыжках в высоту квалификационный норматив остался на прежнем уровне и составляет 1,97 метра. При сохранении нынешнего уровня Ярославе Магучих должна быть среди основных претенденток на участие в Олимпиаде-2028. Новая система отбора существенно усложняет задачу для менее стабильных спортсменок, но украинская рекордсменка располагает необходимым запасом результатов.

Ярослава Магучих. Источник: instagram.com/rosya_dp

Главное изменение касается распределения олимпийских лицензий. Если на предыдущих Играх половину мест в каждой дисциплине распределяли среди спортсменов, выполнивших норматив, а вторую половину отдавали участникам с лучшими позициями в мировом рейтинге, то теперь соотношение изменилось. По новой системе 40% олимпийских мест будут доступны через выполнение норматива, а остальные 60% распределят по рейтингу.

Ярослава Магучих с макияжем.

Однако есть важный нюанс: даже прыжок на требуемые 1,97 метра больше не означает автоматического попадания на Олимпиаду. Если норматив выполнят больше спортсменок, чем предусмотрено для этой категории отбора, преимущество получат те, у кого будут лучшие результаты в квалификационный период. Остальным придется рассчитывать на попадание в число участниц через мировой рейтинг.

Таким образом, спортсменам теперь недостаточно один раз показать необходимый результат. Им придется также поддерживать высокий уровень выступлений на протяжении квалификационного периода, участвовать в рейтинговых соревнованиях и набирать очки. Это особенно важно для легкоатлетов, которые находятся на границе олимпийской квоты.

Квалификационный период в прыжках в высоту у женщин запланирован с 19 июня 2027 года по 18 июня 2028 года.

Проходит ли Магучих на Олимпиаду

Для Ярославы Магучих новый порядок отбора не выглядит серьезным препятствием. Олимпийский норматив в 1,97 метра соответствует уровню результатов, которые украинка показывает на международных соревнованиях. Ее личный рекорд составляет 2,10 метра, с которым она в 2024 году установила мировой рекорд.

Магучих вписала свое имя в историю.

В сезоне-2026 Магучих подтвердила, что остается одной из сильнейших прыгуний в высоту в мире. На чемпионате Европы в Бирмингеме украинка завоевала "золото", преодолев планку на высоте 1,97 метра. Этот результат позволил ей в третий раз подряд выиграть континентальное первенство.

Ярослава Магучих

В финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе Магучих стала второй с результатом 1,99 метра. Победу одержала представительница Австралии Элеанор Паттерсон, прыгнувшая на 2,01 метра. Таким образом, украинская спортсменка завершила сезон с результатом выше олимпийского норматива даже в финале одного из главных коммерческих турниров легкой атлетики.

Магучих проиграла Бриллиантовую лигу

Еще одним достижением Магучих стало выступление на чемпионате мира, где она завоевала титул абсолютной чемпионки с результатом 1,99 метра.

Магучих взяла "золото" Абсолютного ЧМ.

Результаты сезона показывают, что планка в 1,97 метра не является для украинки предельной высотой. Однако окончательно говорить о получении олимпийской лицензии пока рано: квалификационный период начнется только летом 2027 года, а итоговое распределение мест будет зависеть не только от выполнения норматива, но и от результатов других участниц.