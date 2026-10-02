"Уже просто жду": футболист сборной России разнылся, как тяжело без международных турниров

Футболист сборной России Игорь Дивеев пожаловался на якобы несправедливое отстранение представителей страны-агрессорки от международных соревнований. Защитник московского ЦСКА отметил, что с нетерпением ждет допуска к турнирам, однако пока не верит ни в какие слухи.

Об этом Дивеев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Российская газета". По словам спортсмена, больше всего в составе национальной команды невероятно страдают молодые игроки, который сейчас не могут конкурировать на международной арене.

Сборная России по футболу. Источник: РФС

Украинские болельщики напомн... Источник: УАФ Развернуть

"Я уже просто жду момента, когда приеду в сборную, и Валерий Георгиевич скажет: "Так, ребят, готовимся к отборочным играм". Вот тогда я поверю, что мы вернулись. А так... Иногда читаю какие-то новости, кто-то что-то пишет, о чем-то говорит… Нам всем хочется выступать и на чемпионате мира, Европы, в еврокубках, а не только в Премьер-лиге, Кубке и в товарищеских матчах. Молодым еще тяжелее в этом плане. Я хоть зацепил чемпионат Европы", – сказал Дивеев.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков пожаловался на "открытых врагов" РФ в Европе и мире.

Игорь Дивеев. Источник: РФС

Россия изолирована от мирового футбола.

Как сообщал OBOZ.UA, в УЕФА отказались выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), который снял все санкции с российских спортсменов.