Определился состав сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2027 по баскетболу

Уже в понедельник, 23 ноября, мужская сборная Украины начнет подготовку к матчам второго этапа квалификации чемпионата мира-2027. В первом матче игрового окна наша команда будет противостоять сборной Португалии (26 ноября), а во втором матче – номинально домашнем – сыграет против Черногории в Риге, Латвия, на площадке Xiaomi Arena (29 ноября, билеты здесь).

Тренерский штаб национальной команды определился с составом на предстоящие встречи: Максим Шульга ("Реал", Испания), Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Егор Сушкин и Алексей Соловьев (оба – "Харьковские Соколы", Украина), Илья Тыртышник ("Эсперия Олимпия", Италия), Александр Липовой (без клуба), Александр Кобзистый (без клуба), Артем Ковалев ("Орду", Азербайджан), Андрей Войналович ("Таураге", Литва), Вячеслав Бобров ("Сталь Острув", Польша), Даниил Шелист ("Овьедо", Испания), Ростислав Новицкий ("Динамо", Румыния), Дмитрий Скапинцев ("Лейма Корунья", Испания).

Состав сборной Украины. Источник: ФБУ

Отметим, что предстоящие матчи, к сожалению, пропустит форвард Иван Ткаченко, получивший травму в матче Латвийско-эстонской лиги в составе Рига Зелли. Подготовку к матчам наша команда начнет 23 ноября в Порту, Португалия.

Напомним, по итогам второго этапа три лучшие сборные группы I выйдут в финальную часть чемпионата мира-2027. Всего европейскую квоту на мировое первенство получат 12 команд. Чемпионат мира-2027 пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.