"Вышло еще хуже": украинские биатлонистки потерпели фиаско в первой гонке нового сезона Кубка мира. Результаты

Украинские биатлонистки неудавчно стартовали в новом сезоне Кубка мира, первый этап которого принимает финский Контиолахти. Лучшей в составе "сине-желтой" стала Елена Городна, которая финишировала на 42-й строчке, отсав от победительницы на 5 минут 15 секунд.

Особенно провально оказался результат Анастасии Меркушиной. Биатлонистка из Сум заняла десятое с конца место с шестью кругами штрафа и почти десятью минутами от лидера. В комментарии "Суспильне Спорт" 31-летняя спортсменка не стала искать себе оправданий.

Анастасия Меркушина.

"Конечно, это не результат. Надо говорить откровенно, что это очень плохо, что тут скажешь. Первые два промаха – на первом и втором рубеже – они такие последние, наверное, где-то чуть-чуть не дотянула на последнем выстреле. Пыталась исправить это на второй лежке, но, к сожалению, вышло еще хуже. А стояка – это уже была чистая психология. Слишком много эмоций вложила в эту гонку. Очень хотела себя показать, реализоваться, вот и переэмоционировала", – призналась спортсменка.

Отметим, что победу в индивидуальной гонке добыла Эльвира Эберг из Швеции. Она опередила хозяйку трассы Соню Леймано и француженку Жюлью Симон.

Результаты женской индивидуа... Источник: biathlon.com.ua Развернуть

Кристина Дмитренко. Источник: instagram.com/kristi_dmit

Как сообщал OBOZ.UA, двух украинских биатлонисток отстранили от старта на первой гонке нового сезона Кубка IBU.