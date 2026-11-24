Решающая игра для "Шахтера"? Какой из 18 матчей Лиги чемпионов выбрать, чтобы понять будущее украинской команды

Лига чемпионов наконец вернулась! После большой паузы начинается вторая часть элитного турнира, где, казалось бы, нет громких интриг, – но на самом деле их очень много! Ведь борьба идет не между грандами, а с их соседями, которые тихонько врываются на вершину таблицы. Но какой из 18 матчей выбрать? И почему этот тур такой сложный для "Шахтера" еще до его собственного матча? Рассказывает OBOZ.UA.

"Спортинг" – "Манчестер Юнайтед": у англичан фокус только на ЛЧ?

Положение в домашней лиге: 3-е место Примейры – 19-е место АПЛ

Очные встречи: 2 (0 побед "Спортинга" – 0 ничьих – 2 победы МЮ)

Последняя игра: 1:2, групповой этап ЛЧ 07/08

В этом матче все должно было бы быть иначе: гранд приезжает в гости к середняку турнира. Но на самом деле один из почти лидеров таблицы принимает самую нестабильную команду сезона, хотя Лига чемпионов для МЮ гораздо счастливее, чем домашняя АПЛ. В первом туре они разгромили "Сабах", а в четвертом здорово отыгрались против "Ромы". "Спортинг" удерживает уникальный рекорд среди португальских клубов – забивает в каждом из последних 22 матчей на групповом этапе ЛЧ. Кажется, что с "Юнайтед" эта традиция продолжится, ведь красные дьяволы выиграли лишь один из 11 последних выездных матчей Лиги чемпионов, и это было буквально 5 лет назад! "Шахтер" хорошо почувствовал, как может раскрываться "Спортинг", но увидим ли мы такой же стиль в завтрашнем матче, ведь тренер в МЮ новый – теперь это Почеттино. Поэтому в этой паре давайте обратим внимание на ключевую фигуру на поле – Бруну Фернандеша, который представляет манкунианцев, а раньше играл за португальцев (64 гола в 137 матчах). Если выступит хорошо, англичане забьют и победят. Если плохо – гол и победу заберут хозяева. Ох и нестабильными будут эти 90 минут.

"Комо" – АЕК: разминка перед решающим отрезком?

Положение в домашней лиге: 5 место Серии А – 3 место чемпионата Греции

Очные встречи: не пересекались

"Комо" продолжает громко заявлять о себе. Дебютант ЛЧ в прошлом туре разгромил ЛАСК 1:9, установив гостевой рекорд и показав нам один из самых результативных матчей в истории турнира. У них 19 голов в первых четырех матчах – это лучший результат для любого клуба на аналогичном стартовом отрезке турнира, а в группе больше только у ПСЖ. Что можем сказать об АЕК? Эта команда проводит уже 6-й сезон на основном этапе, но за столько попыток никогда(!) не выигрывала на выезде: 5 ничьих и 12 поражений. А еще она находится ниже "Шахтера" в общей таблице, поэтому украинцы легко могут выбрать себе сторону в этой игре. Тренер "Комо" Фабрегас построил команду, зависящую от окружения. Дувикас забивал в каждом матче группового этапа, тогда как Пас так или иначе причастен к восьми голам (3+5). УЕФА говорит, что греческий клуб в 2026 году почти всегда забивает первым, тогда как точно всегда счет в своих матчах открывали именно итальянцы. Похоже, и здесь тенденция сохранится. Важный для "Комо" этап будет в конце сезона, когда его ждут два гранда. Сейчас же они пытаются набрать максимум очков и добиться лучшей разницы мячей.

"Брюгге" – "Ливерпуль": кто зацепится за первую восьмерку?

Положение в домашней лиге: 2-е место чемпионата Бельгии – 4-е место АПЛ

Очные встречи: не пересекались (в новой ЛЧ)

В новой ЛЧ за 35 лет команды до сих пор не пересекались, но раньше встречались исключительно в финалах. "Ливерпуль" завоевал Кубок УЕФА-1976 (по сумме двух матчей 4:3), а спустя несколько лет выиграл и Кубок чемпионов. Поэтому завтра для обеих команд это тоже своего рода финал, ведь он определит их перспективы на попадание в первую восьмерку. До начала пятого тура сразу девять команд имеют 9 очков, эта пара – в их числе. Сложность в том, что англичане занимают место в топ-8, а "Брюгге" находится ниже исключительно из-за меньшего количества забитых голов. Сравните: за четыре тура "Ливерпуль" забил 14 и пропустил 10 мячей, это рекорд для половины группового этапа, защита ужасная. Их будет принимать команда, в матчах которой на двоих обязательно забивают 3+ гола. При этом "Брюгге" очень плохо выступает против английских клубов, а выиграть смог только у "Астон Виллы". Если за эти 90 минут будет забит хотя бы один мяч, мерсисайдцы повторят рекорд ЛЧ: 86 матчей без счета 0:0. На кону в этом матче слишком многое – и от этого его еще интереснее посмотреть.

"Лилль" – "Бавария": кому страшнее?

Положение в домашней лиге: 2-е место Лиги 1 – 2-е место Бундеслиги

Очные встречи: 2 (0 – 0 – 2)

Последняя игра: 1:6, групповой этап ЛЧ 12/13

Неожиданная пара, учитывая, что "Лилль" – предпоследняя команда ЛЧ с одним очком и всего 4 забитыми голами. Ее не было бы в нашем списке, если бы не вялый сезон "Баварии". Немцы остаются одной из четырех команд ЛЧ, которые до сих пор не проигрывали, но при этом у них две ничьи за первую половину группового этапа, поэтому они лишь на 13-м месте. Их соперник – абсолютный аутсайдер, хотя случиться может что угодно: "Викинг" тоже казался проходимым. Подопечные Компани рискуют застрять в зоне стыковых матчей, если будет еще одна ничья. В домашних матчах "Лилля" уже несколько лет всегда забивают до перерыва, но это не всегда означает победу французов: если первыми забьют немцы, статистика гарантированно указывает на их поражение. Но не забывайте о болезненном ударе для "Баварии": на прошлой неделе травмировался Кейн, который в каждом из последних 11 матчей ЛЧ точно забивал или ассистировал. Успели ли немцы перестроить тактику на "Лилль", который во Франции борется за лидерство с ПСЖ? Включайте матч, 100%.

"Атлетико" – "Викинг": матч, невыгодный для "Шахтера"

Положение в домашней лиге: 3-е место Ла Лиги – 2-е место чемпионата Норвегии

Очные встречи: не встречались

Вот мы и добрались до этого норвежского чуда. Кажется, перед жеребьевкой группового этапа у них была идея собрать как можно больше представителей топовых лиг Европы. Немцы были, англичане были, теперь ждут испанцы. "Викинг" не так часто играет и побеждает на международном уровне, но на выезде точно забивает (чем обязан капитану Трипичу). Они едут в гости к "Атлетико", который сейчас прямой сосед по таблице – и "Викинга", и "Шахтера"; шаткое 23-е место. Матрасники доминируют в матчах против норвежских клубов и точно забивают им, но как будет сегодня? Нападающий Александр Серлот хорошо помнит этого соперника, ведь дважды проигрывал ему в чемпионате Норвегии. Сегодня есть возможность поквитаться. Еще стоит отметить календарь – оба клуба уже прошли самое сложное испытание и останутся в очной борьбе даже после финального свистка. Для "Шахтера" эта игра опасна именно соседством: у обоих клубов по 4 очка, и они идут ниже нас. Если горняки проиграют "Фенербахче", победа любого из них позволит обойти украинский клуб в таблице, а ничья в таком случае поднимет вверх обоих.