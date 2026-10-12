"Исправить ситуацию после поражений": назван боксер, на бой с которым нацелился Усик

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) станет следующим соперником Александра Усика (25-0, 16 КО) в случае победы над Энтони Джошуа. (30-4, 27 КО). Цыганский король, как называют боксера из Моркама, очень хочет закрыть два поражения от украинца.

Об этом в интервью YouTube-каналу The Fight Wire заявил известный британский эксперт Гарет Дэвис. По его словам, именно по этой причине Усик отказался от боя с Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО), который теперь подерется с Джеем Опетайей (31-0, 24 КО) в андеркарте мегашоу Джошуа – Фьюри в Кардиффе 11 декабря.

Усик и Фьюри

"Я полагаю, что все пошло не по плану по той причине, что Усик нацелился на третий бой с Фьюри. Если тот пройдет Джошуа. Если Тайсон убедительно победит, он переключится на Усика. Думаю, именно этого он хочет и именно это его план. Он хочет попытаться исправить ситуацию после тех двух поражений по очкам", – сказал Дэвис.

Интересно, что сам Фьюри ранее заявил о договоренности с Усиком о проведении второго реванша в будущем году в Нью-Йорке.

Гарет Дэвис. Источник: скриншот видео YouTube-канала The Fight Wire

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

После второго поражения от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры. Однако уже в апреле 2026-го он вернулся, победив соперника из России. После этого он прошел польского ветерана Мариуша Ваха (39-14, 20 КО).

Фьюри проведет бой с Джошуа. Источник: instagram.com/boxing.media

Усик победил Фьюри в реванше

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик не собирается возвращаться на профессиональный ринг до конца 2026 года.