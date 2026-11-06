Требовал место в составе? Мальдера впервые раскрыл ситуацию в вратарем "Реала" в сборной Украины

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не получает вызов на последние матчи сборной Украины из-за отсутствия стабильной игровой практики в клубе. При этом тренерский штаб "сине-желтых" пристально следит за голкипером и считает его футболистом высокого уровня, который может в любой момент присоединиться к национальной команде.

Об этом в эфире YouTube-канала Украинской ассоциации футбола заявил главный тренер сборной Андреа Мальдера, опровергнув слухи о требованиях игрока места на поле. По его словам, Лунин остается считаться одним из кандидатов в команду, а если его положение в мадридском гранде улучшатся, он получит свой шанс в составе "сине-желтых".

Андрей Лунин

Сборная Украины по футболу

"Лунин остается достоянием нашего национального футбола. К сожалению, за последний месяц он сыграл лишь один матч. Однако это не отменяет того факта, что он остается великолепным вратарем. Но у нас есть и другие отличные варианты – Трубин, Ризнык, Ермаков. Поэтому я хотел сохранить преемственность в том, что мы начали делать сейчас. Если он будет играть больше и продолжит в том же духе, для него все открыто, в конце концов. Двери открыты для всех, и если он будет получать регулярную игровую практику, мы увидимся", – сказал Мальдера.

Отметим, что Лунина обвиняли в отказе от национальной команды во время работы в сборной Украины Сергея Реброва. Однако тогда сам футболист категорически опровергал наличие требований к наставнику отдать ему пост №1.

Андреа Мальдера. Источник: УАФ

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Напомним, наша национальная команда 14 ноября сыграет на выезде с Северной Ирландией и 17-го числа – с Грузией.

Как сообщал OBOZ.UA, Андреа Мальдера изменил состав сборной Украины на ближайшие матчи в Лиге наций.