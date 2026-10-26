Исключение из АПЛ и забвение? Что там со 114 штрафами у "Манчестер Сити" и почему дело близко к остановке

"Манчестер Сити" проиграл "Астон Вилле", но не проиграл в суде. История возможных наказаний для одного из сильнейших клубов Европы тянется уже больше месяца – и все еще далека от разрешения. Почему произошла задержка? Выгодно ли наказывать "Сити"? И что происходит в Англии на этом фоне? Рассказывает OBOZ.UA.

Коротко о чём речь

Напоминать вам о 115 штрафах точно не нужно, об этом слышали все футбольные фанаты. Если коротко – в конце сентября "Манчестер Сити" признали виновным в 114 нарушениях финансовых правил АПЛ (того самого фейр-плей). Тогда горожане разгромно проиграли почти по всем делам и смогли отбить только одно обвинение. Речь идет о периоде с 2009 по 2018 год и сумме более 900 млн евро, а к началу расследования привела утечка, автором которой был Der Spiegel. После этого АПЛ обвинила "Сити" в сокрытии финансовой информации и данных о выплатах игрокам и тренерам. The Athletic еще месяц назад писал, что санкции в отношении клуба не определены и к концу ноября ситуация особенно не изменилась.

Клуб проиграл дело о 114 нар... Источник: Manchester City Развернуть

Над делом работают сотни юристов. Просто потому, что интересно

Все стороны привлекли ведущих специалистов для разрешения споров и поиска доказательств. Они работают на АПЛ, Комиссию, "Манчестер Сити", Апелляционный совет и все связанные компании. Но делом также занимаются сотни юристов со стороны – они изучают открытые данные и утечки по делу, чтобы попытаться спрогнозировать его исход. Дело о 114 нарушениях известно общественности не первый год, в 2026 оно просто приблизилось к какому-то судебному итогу. Но пока что (как во всех мемах) жертвой может стать только "Эвертон".

Не привлеченные к делу юристы указывают на сложность защиты для "Сити" – комиссия рассмотрела большой объем документальных доказательств и доказала наличие фиктивных сделок и скрытого финансирования именно со стороны владельцев. Но есть юридическая лазейка: документы подгоняли задним числом, чтобы они соответствовали совершенному нарушению. Поэтому клуб будет делать на этом акцент, чтобы превратить предвзятость в собственное преимущество. Хотя специалисты по праву сходятся во мнении, что надежно оценить шансы на апелляцию невозможно и это будет сложный судебный процесс, очень интересный для спортивных юристов.

"Манчестер Сити" имеет право на апелляцию. Это надолго

Британская BBC после опроса ведущих юристов пишет, что команду ждет много препятствий, если она хочет добиться хоть какого-то успеха в апелляции. Ведь нужно будет доказать нарушения со стороны огромной комиссии или сбои в работе ее алгоритмов. Горожане будут обращать внимание на то, что выплаты осуществлялись правительством ОАЭ как акционером спонсоров, а в обвинении есть противоречия. Поэтому суммы спонсорских взносов были законными и не дополнялись средствами владельцев клуба.

Мы не виновны в том, в чем нас обвиняет Премьер-лига, и есть неопровержимые доказательства … того, что вынесенное решение содержит очевидные существенные ошибки – правовые, принципиальные и фактические – и потому является необоснованным Из заявления "Манчестер Сити"

Это еще и тот случай, когда привычка хранить чеки поможет именно клубу. Ведь банковские выписки, правительственные записи и платежные документы за весь спорный период могут стать весомым подтверждением того, что финансовый след ведет к правительству Абу-Даби, а не к владельцам клуба. С другой стороны, если спецкомиссия уже видела их и признала фиктивными, это будет крайне трудно оспорить. Да и сама Апелляционная комиссия наделена широкими полномочиями и может вынести любое решение, которое сочтет целесообразным. Тем временем клуб поддержали болельщики, которые приносят на трибуны надувные бананы как символ плохих времен и их преодоления в прошлом.

Болельщики приходят на матч... Источник: Manchester City Развернуть

Болельщики приходят на матч... Источник: Manchester City Развернуть

Три месяца – это как минимум

Регламент английской Премьер-лиги четко определяет: апелляция должна быть рассмотрена в течение 12 недель. Это до Рождества, до 25 декабря. Но прошел уже месяц, а мы не слышали ничего нового по делу. Поэтому многие британские юристы склоняются к мнению, что рассмотрение апелляции затянется – из-за длительного процесса или намеренно – и какие-либо заявления возможны только в 2027 году. Ключевым аргументом для своей защиты "Манчестер Сити" может использовать то, что независимая комиссия придала чрезмерное значение электронным письмам, полученным из утечки журналистов, – то есть публично поставить под сомнение источник доказательств для столь серьезных обвинений на сотни миллионов евро. А существенная фактическая ошибка в такой ситуации превращается в сильный аргумент для апелляции. Словом, обе стороны будут цепляться за малейшую возможность доказать свою правоту. Тем более что все заседания закрыты от общества.

Медиа разделились, но всячески обыгрывают эту тему

Британские журналисты разделились в отношении к ситуации. Кто-то пытается объяснить, кто-то подробно описывает и строит прогнозы. А кто-то создает на эту тему мемы. Самую громкую фотографию последних дней опубликовало британское еженедельное издание The Observer, обыграв слова:

Обложка издания "The Observer" после игры. Источник: The Observer

Надпись "Villans" – это традиционное историческое прозвище фанатов львов. Тогда как "Villians" – простое, но очень созвучное слово. В переводе означает "Злодеи", а сам контекст показывает, что вилланы играли против злодеев (в оригинале на английском это довольно меткая игра слов). Ну и изображение Холанда после первого поражения в АПЛ не зря выбрали для обложки. Пометка "Subject to appeal" означает "Возможна апелляция" и иронично намекает на потенциально долгие суды.

Что дальше?

Изучить все и принять решение должны до Рождества, тогда как публикация письменного решения может сдвинуться на январь. И это если оно появится, ведь регламент позволяет главе Апелляционного совета менять стандартные сроки из-за исключительной сложности дела. На этом совете лежит огромная ответственность, ведь его решение окончательное: ни АПЛ, ни "Манчестер Сити" не смогут подать еще одну апелляцию в CAS в Лозанне – что решат, то и решат.

Возможное наказание тоже размыто. Исключение клуба из АПЛ – это рекомендация, которая должна получить как минимум 15 голосов в поддержку. Очки не снимали, трансферный бан под вопросом. Сейчас клуб проиграл в сезоне только дважды: ПСЖ в Лиге чемпионов и "Астон Вилле" в домашнем чемпионате. Еще одно поражение в ближайшее время вероятнее в каком-нибудь футбольном турнире, но не в этом деле о 114 нарушениях. Ведь все только начинается.