"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лиги

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих снова выразила удивление из-за манеры украинских болельщиков возвышать спортсменов после побед и унижать их после поражений. 25-летняя легкоатлетка отметила, что в минувшем году столкнулась с неоправданным хейтом после того, как оказался вне подиума на этапе Бриллиантовой лиги.

Об этом Магучих рассказала в интервью изданию NV.ua. Первая в истории абсолютная чемпионка мира добавила, что ей начали писать в социальных сетях гневные комментарии, однако они, в конце концов, привели ее к осознанию ценности спортивных соревнований и выступлений.

Ярослава Магучих получила именную звезду

Магучих взяла "золото" Абсолютного ЧМ.

"Люди начали писать комментарии. С критикой сталкиваются все, но у нас как это происходит? Показываешь хорошие результаты – ты молодец, ты классная. А как только что-то не получилось – все, сдулась, результаты уже не те. Или, как еще любят говорить: соцсети, танцы в TikTok – натанцевалась, мол, тренироваться надо. Сезон 2025 года выдался для меня не слишком удачным: были и падения, и взлеты. Но за этот год я поняла, что нужно ценить все спортивные моменты. Они тоже для чего-то нужны: чтобы проанализировать ситуацию, справиться с ней, двигаться дальше и снова с радостью выходить в сектор", – сказала Магучих.

Накануне в Киеве на "Площади звезд" Ярослава получила свою награду. Она также рассказала о том, как в сети распространяется информация с кликбейтными заголовками. Кроме того, спортсменка сообщила, что начинает подготовку к зимнему сезону.

Магучих вписала свое имя в историю.

Ярослава Магучих. Источник: .instagram.com/rosya_dp

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила претендентов на звание лучших спортсменов сезона среди мужчин и женщин, не включив в список Ярославу Магучих.