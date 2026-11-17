"Они издеваются! Враги. С ними нет будущего": в России закатили новую истерику из-за недопуска в ЧМ по хоккею U-20

Известный российский футбольный тренер Анатолий Байдачный в буквальном смысле изошел желчью после того, как сборную РФ не допустили к молодежному чемпионату мира по хоккею в Канаде. Представитель страны-агрессорки потребовал закрыть посольство североамериканцев в Москве, назавав их настоящими врагами, с которыми у оккупантов нет будушего.

Об этом Байдачный заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот продемонстрировал абсолютный шовинизм и неприятие к другим странам, нелепо добавив штампы о величии РФ.

Хоккеисты сборной России

"А что посольство Канады до сих пор тогда делает в России? Их надо выдворить отсюда. Над тобой издеваются, а ты молчишь. Это самое мерзкое, что может быть. Выгоните их! Они издеваются над нами, как хотят. У нас нет с ними никакого будущего. Неужели вы этого не понимаете? Это наши враги. Надо гнуть свою линию, дорожить честью своей страны и народа. А если там кто-то о нас хорошо скажет, то мы сразу бежим обниматься с ними. Россия и Канада – главные хоккейные страны, остальные – шушера, на которую никогда не обращали внимания", – сказал Байдачный.

Анатолий Байдачный. Источник: РИА "Новости"

Накануне в Кремле впервые прокомментировали решение Международной федерации хоккея (IIHF) не пускать РФ на молодежный ЧМ. Это произошло после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение IIHF об отстранении российских сборных от международных соревнований и постановил вернуть их в турниры.

Позже стало известно, что два судьи, рассматривавших дело, посещали Москву. Затем IIHF подала апелляцию на решение CAS.

Премьер-министр Канады Марк... Источник: CPAC Развернуть

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Кроме того, европейские федерации объявили массовый протест против допуска РФ, пригрозив бойкотировать матчи с ними. В свою очередь Канада не выдала российским хоккеистам визы для въезда в страну, где и пройдет молодежный ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.