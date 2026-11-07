"Они вообще понимают правила футбола?" Произошедшее в матче сборной Северной Кореи вызвало ажиотаж в сети. Видео

Эпизод в матче сборных Сирии и Северной Кореи в первом туре второго раунда азиатской квалификации на чемпионат мира 2026 года стал вирусным в соцсетях. Несмотря на то, что сама момент случился еще в ноябре 2023-го, спустя 3 года видео вновь обрело популярность в интернете.

На 37-й минуте сирийский нападающий Омар Хрибина ворвался в штрафную северокорейцев, преследуя мяч. Кан Чжу Хек решил опередить форварда и сыграть на выходе, однако не рассчитал движение и на полной скорости налетел на соперника.

Арбитр встречи Алиреза Фагани находился неподалеку и сразу указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел капитан сирийской сборной Умар ас-Сума и точно пробил по центру ворот. Этот гол оказался единственным в матче: Сирия одержала победу со счетом 1:0.

Умар ас-Сума точно пробил по центру ворот. Источник: the-afc.com

В соцсетях юзеры возмутились действиями Чжу Хека, который даже не пытался сыграть в мяч.

"Посмотрел видео – и это превзошло все ожидания. Они вообще понимают правила футбола?" – возмутился автор поста. За несколько часов ролик посмотрело порядка 400 000 человек.

Видео завирусилось в интернете. Источник: https://x.com/Mike5260

Встреча формально считалась домашней для сирийцев, однако из-за соображений безопасности ее провели на нейтральном поле в саудовской Джидде, на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала.

Сирия обыграла Северную Корею. Источник: the-afc.com

Примечательно, что в июне 2024 года команды встретились снова. На этот раз Северная Корея победила со счетом 1:0, забив решающий мяч на 92-й минуте. По итогам группового этапа КНДР опередила Сирию и вышла в следующий раунд квалификации.