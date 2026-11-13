"Волынь" отыграла -25, но проиграла "Харьковским Соколам" в Суперлиге GGBET

13 ноября в ДС "Венето" в Киеве в рамках регулярного чемпионата Суперлиги GGBET "Харьковские Соколы" обыграли "Волынь" – 71:70. Харьковчане вели с преимуществом в 25 очков, луцкая команда отыграла все отставание и сравняла счет, однако концовка осталась за "Соколами".

Первая четверть прошла в борьбе и завершилась с минимальным преимуществом "Соколов" – 23:19. Все изменила вторая десятиминутка: "Волынь" набрала лишь 6 очков, харьковчане выиграли отрезок 19:6 и ушли на большой перерыв при счете 42:25. Третью четверть "Соколы" также выиграли – 17:12, а преимущество достигло максимальных 25 очков.

Заключительная десятиминутка прошла по сценарию гостей: "Волынь" выиграла ее 33:12, отыграла все отставание и сравняла счет – 63:63, однако концовку "Соколы" провели точнее и удержали преимущество в 1 очко.

Главным героем камбэка стал Руслан Кабанов: все свои 18 очков он набрал в четвертой четверти, реализовав 5 из 6 трехочковых и 6 из 7 бросков с игры в целом.

Основой победы "Соколов" стала игра на щитах: 52 подбора против 41, 18 из них на чужом щите, и 46 очков из-под кольца против 22. Харьковчане также сделали 11 перехватов против трех и набрали 16 очков после потерь соперника против девяти.

"Волынь" точнее бросала из-за дуги – 10/36 против 5/34 – и реализовала 16 из 18 штрафных, тогда как харьковчане выходили на линию лишь 13 раз. Гости отдали 21 передачу против 16.

Артем Романица оформил дабл-дабл – 12 очков и 12 подборов, 13 очков добавил Егор Сушкин. В составе "Волыни" 19 очков при 7/11 с игры набрал Максим Никитин, 18 – Назар Король, а Брендон Ловингс собрал 7 подборов и отдал 8 передач.

"Харьковские Соколы" – "Волынь" 71:70 (23:19, 19:6, 17:12, 12:33)