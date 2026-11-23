Восемь футболистов "Шахтера" задерждали на границе Польши перед матчем Лиги чемпионов – медиа

Восемь футболистов донецкого "Шахтера" и тренерский штаб команды были остановлены на польской границе во время выезда на матч Лиги чемпионов с турецким "Фенербахче". Игра состоится 25 ноября в Лондоне, однако "оранжево-черные" не смогли попасть в Великобританию полной делегацией.

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, сообщил турецкий журналист Бурхан Джан Терзи. По его данным, из-за сбоя в системе польские пограничники не впустили на территорию страны автомобили, в которых находились наставник "горняков" Арда Туран, его помощники, а также футболисты.

Смогут ли горняки набрать до... Источник: ФК "Шахтер" Развернуть

Граница Польши и Украины. Источник: Facebook Максима Козицкого

После трех часов ожидания турецкий специалист и его штаб смогли въехать в Польшу. А вот восемь игроков "Шахтера" попали на территорию страны лишь под утро, из-за чего они не вылетели вместе с командой в Лондон. Футболисты прилетят к месту проведения встречи в течение дня, 23 ноября.

В связи с этой ситуацией Туран был серьезно изменить весь план подготовки к важнейшему поединку на "Стемфорд Бридж".

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Источник: УЕФА

Арда Туран

Как сообщал OBOZ.UA, 3 ноября донецкий "Шахтер" обидно проиграл лиссабонскому "Спортингу" в Лиге чемпионов.