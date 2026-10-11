Винисиус в матче "Реала" слетел с катушек. Его выгнали с поля, а гол отменили. Видео

"Реал" обыграл "Вильярреал" в матче 8-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0, однако центральным моментом встречи стал скандальный эпизод с участием Винисиуса Жуниора. Бразильский форвард "Реала" отправил мяч в ворота соперника, но после вмешательства VAR гол отменили, а самого 26-летнего футболиста удалили за неспортивное поведение.

Первый тайм команды завершили без забитых мячей. Винисиус начал встречу на скамейке запасных, а на 52-й минуте вышел на поле вместо Трента Александера-Арнольда.

На 62-й минуте преимущество мадридцев обеспечил 19-летний Ян Диоманде. Нападающий замкнул передачу Федерико Вальверде и забил свой первый мяч за "Реал".

На 71-й минуте Винисиус отправил мяч в сетку ворот "Вильярреала" после передачи Джуда Беллингема. Игроки мадридского клуба начали праздновать гол, а главный тренер Жозе Моуринью даже подбежал к бразильцу, чтобы поздравить его.

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Однако после проверки VAR арбитр отменил взятие ворот. В ходе видеопросмотра выяснилось, что в начале голевой атаки Винисиус схватил защитника "Вильярреала" Нейтана Салиба за волосы и дернул его назад.

Момент нарушения правил. Источник: Кадр из трансляции

Главный судья Диас де Мера показал бразильцу прямую красную карточку. После удаления Винисиус начал кричать на арбитра и агрессивно приближаться к нему. Одноклубникам пришлось удерживать нападающего и сопровождать его в подтрибунное помещение.

Винисиус слетел с катушек

После матча футболист принес извинения за свое удаление в социальных сетях. "Радость продолжается… Прошу прощения у моей команды и болельщиков", – написал Винисиус в Instagram.

Винисиус извинился за свое поведение. Источник: instagram.com/vinijr/

Моуринью после встречи не пришел на обязательную послематчевую пресс-конференцию: тренер опасался, что эмоциональные высказывания о судействе могут привести к дополнительному наказанию.

Окончательное решение дисциплинарных органов по эпизоду пока не объявлено. Винисиусу грозит дисквалификация на два или три матча, из-за чего он может пропустить игру против "Севильи" и столкнуться с риском отсутствия в заявке на "Эль Класико" с "Барселоной".