Известный боксер пообещал отдать Украине гонорар за бой и слился. Видео

Бывший чемпион мира по боксу Майрис Бриедис (28-3, 20 КО) обвинил латвийского бойца Кристапса Зутиса (7-4-3, 7 КО) в отказе от поединка, за который тот якобы собирался получить 50 тысяч евро. По словам Бриедиса, соперник обещал направить заработанные деньги на помощь Украине, однако после конкретного предложения начал менять условия и даты проведения боя.

Бриедис опубликовал видеообращение, в котором призвал Зутиса выполнить обещание и выйти с ним на ринг. Экс-чемпион рассказал, что его оппонент сам предложил организовать поединок, а полученный гонорар передать Украине.

Майрис Бриедис. Источник: Кадр из видео

Латвийский боксер заявил, что согласился на такую инициативу и предложил выделить на бой 50 тысяч евро. При этом он подчеркнул, что не собирается забирать всю сумму себе: деньги должны быть перечислены украинской армии.

Кристапс Зутис. Источник: Кадр из видео

Однако, по утверждению Бриедиса, после поступления предложения Зутис изменил свою позицию. Вместо согласования поединка у него появились другие даты и условия.

"Если бы он действительно хотел помочь Украине, то уже сегодня договорился бы со мной о бое и получил эти деньги", – заявил Бриедис.

Боксер также призвал Зутиса отвечать за собственные слова и обвинил его в трусости. Он подчеркнул, что готов провести поединок на ранее предложенных условиях.

Кристапс Зутис выступает в профессиональном боксе и смешанных единоборствах. В боксе на его счету семь побед, пять поражений и три ничьи. В июне 2023 года он проиграл нокаутом Арнольду Джерджяю в поединке за интерконтинентальный титул WBF в тяжелом весе.